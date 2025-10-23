サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズでは、全モデルに同社が独自開発したチップ「Exynos 2600」が搭載される可能性が高いと報じられています。

↑全モデルが自前チップを搭載したらスナドラは…（画像提供／サムスン）。

この情報は著名リーカーの @Jukanlosreve 氏と、韓国メディアの毎日経済新聞（Pulse）が伝えたもので、両者の内容はほぼ一致しています。

それらの情報によると、Exynos 2600の性能はiPhone 17 Proに搭載されたA19 Proと比べて次のように向上しているとされています。

NPU（機械学習プロセッサー）性能: 6倍以上 マルチコアCPU性能: 14％向上 GPU性能: 75％向上

さらに、クアルコムの最新チップ「Snapdragon 8 Elite Gen 5」との比較では以下の結果が示されています。

NPU性能: 約30％高速 GPU性能: 最大29％高速

ただし、日本・米国・中国向けモデルにはクアルコム製チップ（Snapdragon 8 Elite Gen 5）が搭載され、韓国・欧州・その他の地域ではExynos 2600が採用される見通しです。

一方、Exynos 2600はサムスンの最新2nm GAAプロセスで製造されるとのこと。さらに、サムスン製スマートフォンに搭載されるSnapdragon 8 Elite Gen 5（Galaxy向け特別版）も、サムスン自身が製造する可能性があると報じられています。

つまり、すべてのGalaxy S26モデルが“サムスン製チップ”を採用するかもしれません。

いずれにしても、現行のGalaxy S25シリーズに搭載されている「Snapdragon 8 Elite」より性能が向上することは確実とみられています。高性能な次世代フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズの続報に期待が高まります。

Source: @Jukanlosreve (X)、Pulse

via: GSMArena

