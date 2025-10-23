U-17女子ワールドカップで日本はザンビアに勝利、須長穂乃果が先制ゴール

モロッコで開催中のU-17女子ワールドカップ（W杯）で、“リトルなでしこ”ことU-17日本女子代表が現地時間10月22日に2-0でザンビアに勝利し、2連勝で決勝トーナメント進出を決めた。

先制点はMF須長穂乃果による強烈なミドルシュートだった。

初戦でニュージーランドに勝利した日本はザンビアを相手にゲームを支配するもゴールの遠い展開で手を焼いた。それでも後半24分、コーナーキックのこぼれ球を須永がゴール正面の約20メートルから右足ダイレクトで振り抜くと、糸を引くような弾道のシュートが相手GKも反応できないスピードでゴールに突き刺さった。

さらにラスト5分ではバックパスの処理をミスした相手GKからボールを奪いPKを獲得すると、MF福島望愛が蹴り込んで2-0として勝利を掴んだ。

国際サッカー連盟（FIFA）は日本の試合ぶりを「完璧なパフォーマンス」として、須永の「本当にボールが来きてほしいと思っていました。ペナルティーエリア外で待っていて、決めることができて嬉しかった。きょうのような難しい状況でもボールが来ると思っていたし、それを生かせて本当に良かった。おそらく、今まで決めた中で一番きれいなゴールだと思います」というコメントを紹介している。

今大会は24チームを4チームずつ6組に分けてグループリーグを戦い、各組2位以内と3位のうち好成績の4チームを加えた16チームが突破する。日本の入るF組は他会場でパラグアイがニュージーランドを下したため、ともに2連勝の日本とパラグアイがF組の2位以内を決めた。両者は現地時間25日に首位通過を懸けて激突する。（FOOTBALL ZONE編集部）