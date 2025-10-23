『美少女戦士セーラームーン』の新シアターがオープン決定 セーラー10戦士の豪華ショー、グリーティングやオリジナルドリンク
『美少女戦士セーラームーン』の新シアター『美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-』が2026年4月に東京・品川プリンスホテル クラブeXにオープンすることが発表された。
『美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-』は、19年に東京・麻布十番で営業していたシアターレストラン「美少女戦士セーラームーン -SHINING MOON TOKYO-」を引き継ぐシアターとして、品川プリンスホテル クラブeXにオープン。ロングランでの公演を行うシアターとしてゲストをもてなす。
本シアターでは、オリジナルストーリーを中心に華やかでインパクトのあるステージや、キャストによるグリーティング、オリジナルドリンクなど特別な体験が楽しめる。
本作の構成・演出には、ボーカルダンスグループPaniCrewのメインボーカル・ダンサーとして高い評価を得ている一方、「『進撃の巨人』-the Musical-」ニューヨーク公演で大きな話題を呼び演出家としても活躍中の植木豪氏。脚本には、2.5次元ミュージカル作品を筆頭に世界観を忠実に捉えた脚本に高い支持を得ている亀田真二郎氏。さらに、シアターの空間デザインには「美少女戦士セーラームーン -SHINING MOON TOKYO-」や「Sailor Moon store」の内装を手掛けたアートディレクターの五十嵐 LINDA 渉氏らを迎え、『美少女戦士セーラームーン』ファン必見のハイクオリティーな世界を創造し、観客を魅了する。
チケットは26年初旬より発売予定。国内はもちろんのこと、海外からの観光客向けチケットも購入可能となる。
『美少女戦士セーラームーン』は、月刊誌『なかよし』（講談社刊）にて、1991年から連載を開始した武内直子氏原作の少女漫画。原作単行本は17ヶ国語に翻訳され、アニメーションシリーズは40ヶ国以上で展開。国内外で社会現象を起こした。2012年には新たなプロジェクトが始動。電子書籍化をはじめ、ミュージカルやファンクラブ、公式ストア、展覧会など30周年プロジェクトとして現在に至るまで幅広い展開を行っている。24年には待望の画集『美少女戦士セーラームーン レゾネ ART WORKS 1991〜2023』が発売。ことしはパフォーマンスショー“Pretty Guardian Sailor Moon”The Super Live のロンドン公演、北米ツアー、日本凱旋公演を上演。中国ツアーも決定し、さらなる盛り上がりを見せている。
ステージコンテンツとしては、ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」シリーズをはじめ、現在までに数多くの公演が国内で上演。18年には乃木坂46主演の乃木坂46版ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」が上演、三度にわたり再演されたほか、ことしはパフォーマンスショー『“Pretty Guardian Sailor Moon”The Super Live』が上演。ロンドンで2ヶ月間のロングラン公演を経て、さらにロサンゼルス、シアトル、シカゴ、ニューヨークなどの21都市を回る北米ツアーが実施され、約5万人以上を動員するなど、海外ファンからも広く支持されている。さらに10月には日本凱旋公演を上演、11月〜12月には中国3都市を回るツアーの開催も決定し、一段と熱が高まっている。
