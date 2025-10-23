タレントの神田うの（50）が23日、自身のインスタグラムを更新。親しくしているという人気パティシエの還暦祝いのパーティーに出席したことを明かした。

「俊先生 ご還暦バースデー誠におめでとうございます」と書き出すと、赤いコックコート姿のパティシエの鎧塚俊彦氏と赤いドレス姿の自身の2ショットをアップ。

「俊先生とはお互いに独身の頃からのお付き合いになりますが（ワガママな客とそれに応えて下さる素晴らしいパティシエの関係w）ご結婚後は夫婦で仲良くさせて頂いておりました」と鎧塚氏と自身、夫で実業家の西村拓郎氏との3ショットも投稿した。

「俊先生はなお美さん亡き後もひたむきに沢山の人に笑顔を届けるスイーツを作り続けその才能と人懐っこさが大好きな尊敬するシェフです この日は夫婦で参加させて頂きましたが若かりし頃散々お世話になってきたNOBU先生始めとし三國先生脇屋シェフ坂井シェフ落合シェフにも久々にまとめてお目にかかれ嬉しかったです」と記した。

さらに「昔のワイン会メンバーの真理子先生や琢ちゃんにもお目にかかれましたし」などとつづると、「今回1番嬉しかったのは若かりし頃レギュラー番組でお世話になっていた田中律っちゃんと再会出来た事 りっちゃんのご結婚式にも出席しましたがあれからお嬢様が27歳になられたとは！！ホント時の早さに驚かされます！！」と自身と鎧塚氏、タレントの田中律子、薬丸裕英、直木賞作家で日本大学理事長の林真理子氏、フードジャーナリストの里井真由美氏のショットも披露した。

「ホント人生ってあっという間です 私も10年後は還暦を迎えますし改めてこの10年を丁寧に過ごしていきたい（生きたい）と思いました 俊先生改めてご還暦誠におめでとうございます 次の古希まで変わらず健康でご活躍下さいませ」と祝福すると、ハッシュタグでは「やっ君さんにも久々にご一緒出来て嬉しかった〜」「薬丸裕英さん」「林真理子先生」「鎧塚俊彦さん」「辰巳琢郎さん」「田中律子さん」などと添えた。