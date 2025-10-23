綾瀬はるか＆松下洸平が来阪 梅田にちなんだクイズに”ボケ”回答→「正解!?」
俳優の綾瀬はるかと松下洸平が23日、大阪梅田駅前に新たにオープンするグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」の記者説明会に登場。限定商品にちなんだクイズに挑戦した。
【動画】梅田にちなんだクイズに”ボケ”回答がまさかの正解で驚く綾瀬はるか＆松下洸平
今回のオープンにあたって、同店とオンラインストアでパフテックパーカーの限定カラーが限定販売されることが紹介され、ワインとグリーンの2色が登場。綾瀬と松下には、色の理由を問うクイズが出題された。
綾瀬はほとんど悩むこともなく、ワイン色を指し「梅田の梅色」と回答し、「もう正解じゃないですか…」と松下を感心させた。一方の松下はグリーンを前に悩んだ様子。綾瀬からの「（梅色）となれば？からの？」という煽りを受け「梅の実」と絞り出した。
2人は、“ボケた”はずの答えが正解だと聞かされると、「正解!?」と驚いていた。
複合商業施設「LINKS UMEDA」に新たにオープンする「UNIQLO UMEDA」は、従来の売り場を2フロアに拡大。売り場面積は約1300坪と西日本最大の売場面積を誇る。大阪を代表する企業や梅田の人気店舗とのコラボレーション商品を販売。さらにオープン記念として欧州特別コレクションを同店とオンラインストア限定で販売する。
