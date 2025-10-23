映画『宝島』台北金馬映画祭出品 妻夫木聡＆大友啓史監督の参加決定
アメリカ統治下の沖縄で、自由を求め駆け抜けた若者たちの友情と葛藤を描いた映画『宝島』が、台湾・台北で開催される 「第45回台北金馬映画祭」（11月6日〜23日）の特別部門〈Rising Japan〉で上映されることが決定。主演の妻夫木聡と大友啓史監督が渡台して参加することが明らかになった。
【動画】『宝島』公開記念！たぎる！本音トークスペシャル映像
2度の撮影延期を乗り越え完成した本作には、妻夫木のほか、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太らが共演し、戦後の沖縄というこれまであまり映画で深く描かれてこなかった時代を真正面から描き切った。
映画祭側は「複雑な歴史的背景を持つ沖縄を舞台に、壮大な志をもってアイデンティティの問いに深く切り込み、現代日本映画に新たな深みと視野をもたらした」として作品を高く評価している。
