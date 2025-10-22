¿·À¯¸¢¤ËÊª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¡Ö¹ñÌ±¡¦ÃÏÊýËÜ°Ì¤Î»Üºö¿ä¿Ê¡×µá¤á¤ë ÆÊÌÚ¸©¡¦Ê¡ÅÄÃÎ»ö
»Ë¾å½é¤Î½÷ÀÁíÍýÃÂÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤ÏÈ¯Â¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£²£²Æü¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡ÅÄÉÙ°ìÃÎ»ö¤ÏÄêÎã¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¿·À¯¸¢¤ËÂÐ¤·¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¡Ö¹ñÌ±ËÜ°Ì¡¦ÃÏÊýËÜ°Ì¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤Èµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÊÌÚ¸©¡¦Ê¡ÅÄÉÙ°ìÃÎ»ö¡Ë¡Ö¹ñÌ±¤¬À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¿×Â®¤ÊÊª²Á¹âÂÐºö¤òµá¤á¤ëÃæ¡¢£±¥«·îÈ¾¤â¤ÎÀ¯¼£¶õÇò¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÃÙ¤ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÊÑ»ÄÇ°¡£¹ñÌ±¡¦ÃÏÊýËÜ°Ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é³Æ¼ï»Üºö¤òÃå¼Â¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤Þ¤¿Ê¡ÅÄÃÎ»ö¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤éÈ´¤±¤¿±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¹¤¤´Ö¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ë¤¢¤êÃÏÊý¤Ç¤ÏÅöÌÌÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸©µÄ²ñ¤Î¸øÌÀÅÞ²ñÇÉ¤È¤Î´Ø·¸¤âÃÎ»öÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¿·¤¿¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤ÀÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈæÎã¤òºï¸º¤¹¤ì¤Ð¾¯¿ôÀ¯ÅÞ¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢Áªµó¶è¤òºï¸º¤¹¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÅÔ»Ô¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¡£µÄÏÀ¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÊÌÚ¸©¡¦Ê¡ÅÄÉÙ°ìÃÎ»ö¡Ë¡ÖÃÏÊý¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤Ç¤¤ëÀ¯¼£²È¤Î¿ô¤ÏÅöÁ³É¬Í×¡£º£²ó¤Î£±³ä¤ÎÄê¿ôºï¸º¤ÇÆÊÌÚ¤ÎÁªµó¶è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï´¿·Þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
