

日本でたったの2軒（もう1軒は神戸にある）、東日本ただ1つのチリ料理店を切り盛りする（筆者撮影）

【実際の写真】被災地で7回も炊き出しを行ったエドさん

日本で暮らす在留外国人は395万人となり（2025年6月現在）、過去最高を記録した。

しかし、増え続ける「外国人の隣人」に、誤解や不安を抱いている人もまだいるのが実情だ。そこで本連載では、さまざまな事情で母国を離れ日本で生活する人に話を聞き、それぞれの暮らしの実際に迫る。

第6回は、新中野でチリ料理店を切り盛りするチリ出身のエドさんにお話を聞いた。

東日本唯一のチリ料理店、開店のきっかけは「3.11」

きっかけは、あの「3.11」だった。

「地震の取材に来たチリのメディアの通訳として、南三陸に行ったんです」

69歳にしてはファンキーなモヒカン頭と人懐っこい笑顔で、エドゥアルド・フェラーダさん――誰もが「エドさん」と呼ぶチリ人――は、そう当時を思い返す。世界中に衝撃を与えた東日本大震災を取材するため、チリからもテレビスタッフが来日したが、日本で翻訳会社を営んでいて日本語が堪能だったエドさんにアテンドの依頼が舞い込んだのだ。

「津波の3日後だったかな……」。壊滅した南三陸の姿に「涙が出た」と話すエドさん。電気もガスも絶え、食べ物も乏しい被災地を、たまたまリビア紛争帰りの記者が持っていた軍用レーションを分け合いながら取材した。そして南三陸で知り合った被災者の人々に、エドさんはこう言ったそうだ。

「私、約束する。きっとまた来る」

東京に帰ってから、エドさんはチャリティのゴルフコンペを開いた。集まったお金で食材を買って、南三陸でバーベキューやチリ料理を提供し、被災した人々を少しでも元気づけようと思ったのだ。

被災地では7回も炊き出しを行い、チリ料理が受け入れられたことでレストランの開業を決めた（エドさん提供）

東日本大震災の炊き出しを1年間で7回

「はじめは、スペイン人の友達と2人で行った。ギターも持って（笑）。そしたら、その話を聞いた人が、『私も』『私も』って。2回目は30人、ペルー人、ボリビア人、アメリカ人……半分は日本に住んでいる外国人で、半分は日本人。みんなエドの友達」

1年間で7回、南三陸を中心に被災各地をめぐり、炊き出しをして回ったという。



震災直後の南三陸で炊き出しを重ね、地元の人々と交流した（エドさん提供）

「それで私、レストランやろうと思った。チリの料理みんな喜んでくれたし、日本にはチリのレストランほとんどない。ちょうど翻訳の仕事も少なくなってたし」

こうして2012年、レストラン「カサ・デ・エドゥアルド」が東京・赤坂にオープンした。「エドの家」という意味だ。翌年には新中野駅そばの小さな路地に移転し、10年以上この街を見続けてきた。路地に並ぶ小さな店たちとは仲が良く「そこのとんかつ屋さんもよく行くよ」と話す。



いまや新中野の名物でもある「カサ・デ・エドゥアルド」の店主、エドさん（筆者撮影）

日本でも珍しいチリ料理とエドさんのトークが楽しめる店

「これエンパナーダ。熱いうちに食べて、味変わっちゃうから」

雑然としたカウンターバーのような「江戸の家」で、まずエドさんが運んできてくれたのはスペインやラテンアメリカで広く親しまれている包み焼きのパン。国や家庭によって中の具材はさまざまだが、ここでは牛・豚・鶏の合挽肉と玉ねぎ、ゆで卵、それにレーズンなどがみっちりと詰まっており、さくさくホカホカだ。

「まずひと口、食べてみて。それから、これ乗っけるともっとおいしい」



お客のほとんどが注文する、自慢のコーンパイ（手前）とエンパナーダ（奥）（筆者撮影）

そう言われて添えられたのは、特製のサルサ。トマト、にんにく、玉ねぎ、パクチー、オリーブオイルからつくったとかで、エンパナーダにはぴったりだ。

「このコーンパイもおすすめ。日本人みんなびっくりする」

コーンパイは、やはり合挽肉にたっぷりのトウモロコシを乗せてオーブンでグラタンのように焼いたチリの郷土料理で、現地ではパステル・デ・チョクロと呼ぶそうな。コーンの食感と甘味が挽き肉とよく合い、なるほどこれは美味しい。

ほかにもステーキや、前もって注文しておけば軒先のグリルを使ってのバーベキュー、お好みのチリ料理もつくってくれる。南北に細長く、長大な海岸線を持ち山岳地帯から砂漠まで有するチリの食文化は、食材の多様さ、素材を活かしたシンプルな味つけが特徴だとか。



牛肉も塩胡椒だけのシンプルなものがチリスタイル（筆者撮影）

「使う調味料やスパイスは、塩、胡椒、ニンニク、オレガノ、クミンくらい。シンプルなほうが、たとえば肉なら肉の味がはっきりわかるでしょ。でも、家庭によってシェフによって、スタイルはいろいろ」

それなら、この店のスタイルは？ と聞くと、

「エドスタイル。私の好きな味にしたいんで、たとえばオレガノ好きだからいっぱい使う」

と楽しそうに笑い、お客とも同じようなことを言い合う。狭い店なのと、エドさんの人柄もあって、お客同士が自然と会話を交わすようにもなる。そこには日本人もいれば、スペイン語圏を中心とした外国人もいる。エドさんに会いに来る常連客も多い。



中野に住む常連客もエドさんに会いにやってくる（筆者撮影）

店を手伝っている日本人の女性はスペイン語専攻の大学生で、最初は客として店に来たが、和やかな店の雰囲気に惹かれてその場でアルバイトに志願したという。実に、いろいろな人が集まってくる場所なのだ。

もともと工学の専門翻訳家として来日

チリの首都サンティアゴで生まれたエドさんは、活発な少年だったようだ。

「ボーイスカウト、アスレチック、あとサッカーもやってた。英語も好きだったから、17歳のときにアメリカに留学した。ミネアポリスに1年間」

大学で産業工学を学び、卒業後に電気関連のメーカーで働いているときに、転機が訪れる。

「たまたま見た新聞に、日本電気（NEC）が人を探してるって広告を見たの」

なんでも、アルゼンチンのブエノスアイレスにプラントを建てることになったのだという。

日本電気には英語版の操業マニュアルはあったものの、アルゼンチンで運営するにあたってはそのスペイン語版が必要だ。そこでNECの子会社が南米一帯で、工学の知識があり、かつ英語からスペイン語に翻訳できる人材を探していたのだ。

チリから見てはるか彼方の日本に興味を持ったエドさんは、これに応募。選考を勝ち上がり、見事に採用と相成った。日本の地を踏んだのは1983年だ。

そして始まった日本での生活は、ひたすらに翻訳する毎日。ネットもAIも翻訳ツールもない時代だ。パソコンはまだ普及しておらず、NECではPC-9801が出たばかり。積み上げられた膨大な紙の書類をひたすらにスペイン語に訳した。

それなりに成果を上げてきたつもりだったが、それは3カ月後、突然のことだった。

「これ、帰りの航空券です、さよならって。クビでした。でも私、そのチケットいらない。日本に残るって言った」

どうしてそう決めたのだろう。

「プライドです。失敗して帰るのは恥ずかしいし、私を選んでくれた人にも悪いと思った」

モデル、タレント、サッカーイベントのプロモートも

そこからのエドさんの日本生活は、まさに波瀾万丈だ。

日本語学校に通って留学生としてビザを取得すると、必死に日本語を学び始めた。同時に、アルバイトで「外タレ」としてあちこちに呼ばれるようになる。モデルになったり自動車のコマーシャルに出たり。おもにメキシコ人という設定だったそうだ。

「エド、カッコよかったから（笑）。あの頃はヒゲも生やしてたし、メキシコ人っぽかったかも（メキシコ男性はファッションや男性らしさのアピールのためヒゲを生やす人が多いらしい）」

日本語学校を卒業後は、自らの翻訳会社を設立。JICA（国際協力機構）のスタッフが中南米に赴任する際のスペイン語テキストをつくるなど、幅広く活動した。さまざまな会社から仕事が舞い込むようになったが、「クビにされた会社が私のいちばんのお客さんになりました」。

と言うのだから、人生はわからない。

さらに翻訳だけでなく、スペイン語、英語、日本語がわかるエドさんはスポーツの分野でも引っ張りだこに。とりわけ南米といえばサッカーだ。

「サッカー選手の代理人とか、サッカーイベントのプロモートとか通訳とか」

自治体と連携して、中南米のサッカーチームを招くための手配を請け負ったりもした。

気がつけば納豆が大好きになるほど日本になじみ、「はじめは40歳で帰るつもりだったけど、いろいろ新しいチャレンジが出てきたから」と日本に住み続けた。レストランの開業もそんなチャレンジのひとつだ。

「中野、私好きよ」

日本に住むチリ人は総数1183人（2024年6月）と、400万人近くまで増えた在日外国人の中ではきわめて少数派だ。

「留学生、会社員、大学で教えてる人もいるし、ITエンジニアも多いし、ワーキングホリデーで来てる若い人もいる。いろいろだね」

日本人と結婚した人もいれば、永住権を持つ人もいる。チリは南米でも経済的に発展しているため、出稼ぎ労働者のような人はほとんどいない。人数がわずかで属性もばらばらなことから、日本には「リトル・サンティアゴ」のような街はないが、あえていえば「エドの家」こそがコミュニティだ。



何枚もあるというユニフォームの背中には江戸＝エド（筆者撮影）

「独立記念日（9月18日）やお正月は、みんなここに集まる」

そして、いまでは中野の人々にとっても、居心地のいい場所だ。エドさん自身も中野にすっかり親しんでいる。

「中野、私好きよ。なんていうの、田舎じゃないし、都会すぎないし。だんだんモダンになってるしね」

日本で暮らして42年。エドさんから見てこの社会は、そして日本人はどこがよいのだろうか。



お孫さんが送ってくれたというエドさんの絵（筆者撮影）

「真面目さ。それから、リラックスしているときは本当にみんな明るいところ」

では、もう少しこうしたほうがいいんじゃないか、と思うところは？

「ストレスはありすぎるね。みんな仕事でフラストレーションがたまってる。生活の中にファミリーがあまりない。でも、サンティアゴもだんだんそうなってきてるけどね」

日本には75歳くらいまで暮らしたいと思っているそうだ。

「でも、税金とか本当にタイヘン。この店を潰しちゃったら早く帰るかも（笑）」

そうならないためにも、ぜひ「江戸の家」に遊びにいってみてほしい。

（室橋 裕和 ： ライター）