ミスド、冬恒例の『ポン・デ・ショコラ』シリーズ全4種を期間限定発売 『ポン・デ・濃厚ショコラカスタード』が新たに仲間入り
ダスキンが運営するミスタードーナツは23日、毎年好評の『ポン・デ・ショコラ』シリーズを29日から期間限定で発売する。ラインアップは『ポン・デ・ショコラ』『ポン・デ・ダブルショコラ』『ポン・デ・濃厚ショコラカスタード』『ポン・デ・生チョコショコラ』の全4種となっている。
【写真】うまそう…今年新発売の『ポン・デ・濃厚ショコラカスタード』
今回発売する『ポン・デ・ショコラ』シリーズは人気のもちもち食感の『ポン・デ・リング』生地がショコラ風味となり、ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味を隠し味に加えたことで、口の中に広がるチョコレートの香りを感じられる人気商品。
今年は“チョコレートを存分に楽しめる”食感や味わいなどバラエティー豊かなラインアップ。毎年好評の『ポン・デ・ショコラ』『ポン・デ・ダブルショコラ』に加え、昨年好評だった、くちどけのよい生チョコレートをトッピングした『ポン・デ・生チョコショコラ』は、さらに濃厚でコク深い生チョコを目指して開発。
また、今年新発売となる『ポン・デ・濃厚ショコラカスタード』は、濃厚なショコラカスタードクリームでチョコづくしを感じられるもの。どのドーナツもチョコレートを存分に楽しめる。
■販売期間：10月29日〜 2025年２月下旬 順次販売終了予定
■対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）
■ラインアップ
▼ポン・デ・ショコラ（テイクアウト183円／イートイン187円）
ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味の『ポン・デ・ショコラ』生地にグレーズをコーティング。もちもち食感の『ポン・デ・ショコラ』生地にグレーズをコーティングした、ショコラの風味をシンプルに味わっていただける商品。
▼ポン・デ・ダブルショコラ（テイクアウト194円／イートイン198円）
ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味の『ポン・デ・ショコラ』生地にチョコレートをコーティング。もちもち食感のポン・デ・ショコラ生地にチョコレート。ショコラ好きの方には特にお召し上がりいただきたい商品。
▼ポン・デ・濃厚ショコラカスタード（テイクアウト237円／イートイン242円）
ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味の『ポン・デ・ショコラ』生地に、カスタードのコクとチョコが香る濃厚なショコラカスタードクリームを絞り、チョコレートをコーティング。仕上げにチョコクランチをトッピング。
▼ポン・デ・生チョコショコラ（テイクアウト237円／イートイン242円）
ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味の『ポン・デ・ショコラ』生地に、チョコレートをコーティングし、濃厚でくちどけのよい生チョコレートとホワイトチョコで仕上げた。
