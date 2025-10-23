日本と対照的な結果…韓国サッカー、1カ月で2度目の「0-5大敗」　U-17女子W杯でスペインに屈す

サッカー韓国代表が今月2度目の“0-5大敗”を喫した。男子A代表の次は女子U-17代表だ。

【写真】韓国、ブラジルに「0-5大敗」

コ・ヒョンボク監督率いるU-17韓国女子代表は10月22日（日本時間）、モロッコ・サレのムハンマド6世フットボールアカデミーで行われたU-17女子ワールドカップのグループE第2節でスペインに0-5で敗れた。

19日の初戦でコートジボワールと1-1で引き分けたため、これで1分1敗・勝ち点1のグループ最下位。決勝トーナメント進出は厳しい状況となっている。

試合は前半26分に先制を許し、その後も防戦一方の展開。同36分にも失点して0-2で前半を折り返すと、後半も流れる変えることはできず、後半17分、20分、33分と立て続けにゴールを許し、5点差の大敗に終わった。

次戦は来る25日のコロンビア戦。今大会は全6組1〜2位の計12チームに、3位の成績上位4チームを含めた合計16チームが決勝トーナメントに進出できる。そのため、韓国はコロンビア戦を勝利した上で、他グループの結果を待つ必要がある。コロンビアは1分1敗・勝ち点1で同率だが、得失点差（1得点・4失点）で韓国を上回りグループ3位としている。

（写真提供＝韓国サッカー協会）スペイン（赤）対韓国（白）

なお、別組ではグループFの日本が同日にザンビアを2-0で下し、2連勝で決勝トーナメント進出を決めている。

今月10日には男子A代表がブラジルに0-5と敗れていた韓国サッカー。それから2週間足らずで今度は女子U-17代表も5失点で屈し、10月だけで2度の「0-5大敗」を味わうことになった。