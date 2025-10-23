奇行？「数兆ウォンを支給しなかった」とYGエンタ総括PDへの告訴を予告した2NE1パク・ボム、事務所が立場【全文】

ガールズグループ2NE1のメンバーであるパク・ボムが、YGエンターテインメントのヤン・ヒョンソク総括プロデューサーを相手取った告訴状を公開したなか、所属事務所が収拾に乗り出した。

10月23日、パク・ボムの所属事務所D-Nationエンターテインメントは、公式SNSを通じて「パク・ボムの2NE1活動に関連した精算はすでに完了しており、SNSにアップロードされた告訴状は提出された事実がない」と明らかにした。

続けて「パク・ボムはすべての活動を中断し、治療および回復に専念している。当社はアーティストが健康を取り戻せるよう最善を尽くす」と伝えた。

パク・ボムは前日（10月22日）、自身のSNSを通じて告訴人パク・ボム、被告訴人ヤン・ヒョンソクと記された告訴状を公開し波紋を呼んだ。

彼女は罪名を詐欺および横領と記したうえで「被告訴人は告訴人が参加した音源発売、公演、放送、広告、イベント、作詞、作曲などすべての活動で発生した収益を正当に支給しなかった」と述べた。

さらに賠償額について、「その金額は約1002003004006007001000034 64272e兆億ウォンと推定される」などと、現実的ではない数字を記載した。

なお、パク・ボムは2024年下半期の2NE1再結成以降、メンバーたちとデビュー15周年記念ツアーを続けてきたが、今年8月から健康上の問題で活動を中断している。

D-Nationエンターテインメントの公式立場全文は、以下の通り。

D-Nationエンターテインメントです。

パク・ボムの2NE1活動に関連した精算はすでに完了しており、SNSにアップロードされた告訴状は提出された事実がありません。

パク・ボムはすべての活動を中断し、治療および回復に専念しています。

当社はアーティストが健康を取り戻せるよう最善を尽くします。

◇パク・ボム プロフィール

1984年3月24日生まれ。2005年にYGエンターテインメントの練習生となり、2009年3月にガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と個性的な歌声、愛らしいビジュアルで人気メンバーに。2016年のグループ解散後は所属事務所がなく、空白期に入った。2018年にD-Nationエンターテインメントと契約すると、ソロ歌手としてカムバックした。