韓国チアガール、目のやり場に困る大胆ドレス姿で“表彰”を報告！台湾を虜にした圧巻美貌に注目【PHOTO】

台湾で爆発的な人気を誇る韓国チアガール、イ・ダヘが大胆なドレス姿で“表彰”を報告した。

【写真】イ・ダヘ、“無防備”すぎる大胆ドレス姿

イ・ダヘは10月22日にインスタグラムを更新。台湾で開催された表彰式「BEST REVIEWED ONLINE AWARDS 2025」で、「2025年最も影響力のあるチアガール賞」を受賞したことを明かした。

併せて公開された写真では、首元が大胆にあらわになったミニ丈のドレス姿で、授与された盾を手に微笑むイ・ダヘが写っている。華奢な肩のラインやボリューム感のある美スタイルを惜しげもなく披露し、多くのファンを釘付けにさせている。

投稿では「台湾での日々は夢のようで、今でも現実とは思えません。数多くの機会をくださった台湾の皆様、温かい心で応援してくださったファンの皆様に心から感謝しています。皆様の応援が、私に大きな勇気を与えてくれました。これからも挑戦を恐れず、より良いダヘで皆様にお応えします。ありがとうございます」と、ファンへの感謝も伝えたイ・ダヘ。

彼女の投稿には約16万件の「いいね！」が寄せられ、台湾のファンを中心に多くのユーザーが祝福のコメントを残していた。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

なお、イ・ダヘは2023年から台湾プロ野球を拠点にチアガールとしての活動を行っており、現地で絶大な人気を誇る。こうした人気ぶりから、昨年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手としてもデビューを果たした。最近はYouTubeチャンネルでの動画投稿も積極的に行っており、当億者数は約98万人と、チア活動にとどまらないマルチエンターテイナーとして支持を得ている。

◇イ・ダヘ プロフィール

1999年8月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長164cm。2019年からチアガールとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務めるほか、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースでリポーターを務めている。2023年には楽天モンキーズのチアを務めて日本でも注目を集めた。