脱退後に“いじめ被害”を暴露してグループが崩壊した元K-POPアイドル、ファンミ開催を発表「有料」

ガールズグループAOAの元メンバー、クォン・ミナが久しぶりにファンの前に姿を見せる。

クォン・ミナは10月22日、SNSで「こんにちは、ミナです。2026年1月に皆さんとお会いして交流し、楽しい時間を過ごす機会ができました。単独ファンミーティングを開くことになりました」と報告した。

現時点では、日時や会場などの詳細は未定だという。クォン・ミナは「仲間たちとステージを準備したり、いろいろ企画する予定なので、チケットは有料になると思います。ご了承ください」と伝えたうえで、「特別な時間を過ごせるようにしっかり準備しますので、時間の合う方はぜひ参加してください」と呼びかけた。

（写真提供＝OSEN）クォン・ミナ

クォン・ミナは2012年にAOAとしてデビューしたが、2019年に脱退。グループは事実上の解散状態だ。その後、メンバーから“いじめ”を受けていたと主張し、波紋を呼んだ。以降も、看護師からのパワハラ主張騒動や二股交際疑惑など、数々の騒動で物議を醸してきたが、近年は「誤った判断でトラブルばかり起こしていたクォン・ミナです。SNSもやめようと思います。自分の行動が間違っていたと気づき、治療を受けながら明るい人間として生きていこうと努力しています」と省み、皮膚科で働くなど芸能とは関係のない仕事をしていると明かしていた。

最近では、ファッションメディア『W KOREA』が開催した“乳がん啓発キャンペーン”に不快感を示す発言で再び注目を集めたクォン・ミナ。ファンミーティングはどのような形で開催されるのかなど、今後も注目が集まりそうだ。

（記事提供＝OSEN）

◇クォン・ミナ プロフィール

1993年9月21日生まれ。2012年7月にガールズグループAOAのメンバーとしてデビューした。2019年にAOAを脱退し、女優に転向。ドラマ『本当に良い時代』『お願い、ママ』『病院船〜ずっと君のそばに〜』などに出演した。しかし2020年7月、なんの前触れもなく、AOA活動当時、リーダーのジミンから継続的に嫌がらせを受けていたと暴露して波紋を呼んだ。騒動の余波でジミンはAOAを脱退した。