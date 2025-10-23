新「パワフルSUV」日本初公開！ めちゃ「ワイドボディ」＆巨大ウイング装備の本気（マジ）仕様！ 遊び心ある“専用キャラクター”が可愛い！ ヒョンデ「インスタロイド」への想いと今後の展望は？

非日常のナイトパーティーで日本初公開

2025年10月22日にHyudai Mobility Japan（ヒョンデモビリティジャパン）は、東京都内の特設会場にて「INSTEROID Night by Hyundai」を開催し、最新コンセプトカー「INSTEROID（インスタロイド）」を日本で初めて披露しました。

本イベントは、従来の展示会の枠にとらわれない、音楽やゲーム、カルチャーを融合させた新感覚の体験型イベントとして実施されました。

HYUNDAI「INSTEROID（インスタロイド）」とHyudai Mobility Japan代表取締役社長の七五三木敏行氏（右）、Hyundai Design Center責任者のサイモン・ローズビー氏（左）（INSTEROID Night by Hyundai）

会場は赤とオレンジのネオンカラーを基調とし、暗闇に浮かび上がる光が、まるで都市の裏路地に迷い込んだかのような非日常感を演出。

来場者は、単なる車の展示を眺めるだけでなく、INSTEROIDの世界観そのものに没入できる構成になっていました。

そしてメインステージにベース車両「INSTER（インスター）」と大胆にカスタマイズされたINSTEROIDが並びました。

INSTERは、広く快適な室内空間や多彩なシートアレンジ、長距離航続性能を備えたスモールEVで、日常使いの利便性と愛嬌のあるユニークかつモダンなデザインを両立しています。

日本では2025年4月に販売を開始し、さらに同年9月にはクロスモデル「INSTER Cross（インスタークロス）」が追加され、よりSUVライクなデザインや高い視認性、拡張された収納空間などを実現。

そんなINSTERをベースに、INSTEROIDはさらにパワフルで大胆なデザイン表現を加えたカスタマイズコンセプトモデルとして登場しました。

実車の背景には「A GLITCH IN THE CAR INDUSTRY（自動車業界における異変）」のメッセージが掲示。

まるでゲームから飛び出してきたかのようなアグレッシブなデザインが赤い照明に照らされ、圧倒的な存在感を放っていました。

会場には「DRIFT IT」「PLAY IT」といったネオンサインや、INSTAROIDをモチーフとしたパックマン風のアーケードゲーム、セルフィ体験コーナーなど、遊び心あふれるコンテンツが随所に設置され、来場者はINSTEROIDの世界観を体感できる構成が特徴的。

レーシングゲームのシミュレーターでのバーチャル体験や、専用プリクラ機での記念撮影、チェキ写真を展示する「THE BOOSTERS（ザ ブースターズ）」ウォールなど、体験型コンテンツを通じて来場者はコミュニティ感も楽しむことができました。

さらに、レーシングスーツやヘルメット、グラフィックポスターで飾られたウォールは、ストリートカルチャーとレースの「ガレージ」を想起させ、会場全体をDJブースの重低音と光の演出が包むことで、没入感のあるナイトパーティーの雰囲気を演出。

フードエリアには、Hyundaiのロゴ旗を掲げたミニハンバーガーやオレンジと黒をテーマにしたスイーツが並び、細部にまで統一されたコンセプトが貫かれていました。

同時に展示されていたHYUNDAI「INSTER（インスター）」にINSTEROIDのキャラクター「Boost（ブースト）」がデザインされていた（INSTEROID Night by Hyundai）

イベントは、ヒョンデモビリティジャパン代表取締役社長である七五三木敏行氏のプレゼンテーションから幕を開けました。

「本日の主役は2つあります。もちろんINSTEROID、そして皆さん自身です。共に盛り上げ、この夜を特別なものにしましょう」と述べ、来場者を「ブースター」として巻き込みながら、INSTEROIDの魅力を熱く語りました。

七五三木社長はさらに、「日本は世界で最も厳しい目でクルマを評価する国です。ここで私たちの技術力と魂を見ていただくことが、INSTEROIDを本国の韓国に続いて世界で2番目に日本へ持ってきた最大の理由です」と、日本市場に対する特別な思いを強調しました。

続いて、INSTEROIDのデザインをプロデュースしたHyundai Design Center（ヒョンデデザインセンター）責任者のサイモン・ローズビー氏が登壇。

「私たちは単なるクルマを作るのではなく、クルマを通じて人々と感情的につながることを目指しています。INSTEROIDのキャラクターBOOST（ブースト）は、ゲームの世界から生まれたペルソナであり、異なる顧客層やコミュニティとつながる存在です」と解説。

さらに、デザインの背景には「作って、遊んで、壊して、繰り返す」という｢Glitch｣精神が反映されており、来場者は視覚、音、触覚を通してクルマとインタラクティブに関わることができました。

「単なるクルマの展示ではなく、未来のモビリティとカルチャーが交差する場」と七五三木社長は語り、今回のイベントが日本市場におけるHyundaiの新たな挑戦の第一歩であることを強調しました。

革新と遊び心が融合したデザインと今後の展望

INSTEROIDのデザインは、ベース車両INSTERにSteroid（ステロイド、強調する）の名が示す通り、パワフルで大胆な表現を加えたものです。

ボディにはフレアフェンダーや大径ホイール、リアウイングを装備し、軽量化されたシャシにより高い運動性能を実現。

インテリアはサーキットユースやゲームカルチャーをイメージしたコックピット型デザインで、シートやステアリング、ペダルにはキャラクターのブーストを象徴する装飾が施されています。

さらに、3Dニット素材の使用や軽量ラティス構造を採用することで、環境への配慮と快適性を両立させています。

HYUNDAI「INSTEROID（インスタロイド）」各所にキャラクター「BOOST（ブースト）」がデザインされている

サイモン氏は「デザインチームは自由に発想し、車体だけでなく仮想空間やサウンド空間まで含めた全体体験を設計しました。これにより、クルマとユーザーの間に新たなコミュニケーションが生まれます」とコメント。

特に、車体から発せられる独自のサウンドやアクティブ・エアロダイナミクスは、視覚と聴覚の両面でドライバーの感情を刺激します。

また、異なるドライブモードにより、キャラクターのブーストとのインタラクションも楽しむことができ、まさに遊び心と機能性の融合を体現しています。

七五三木社長は今後の展開について、「INSTEROIDは単なるコンセプトカーではなく、皆様の反応を通して、今後の車両開発における可能性を検証するプロジェクトでもあります。

実際にお客様からの声を反映し、日本向けの仕様やカスタマイズオプションなど拡張していく予定です」と述べました。

インタビューでは、これまでも後部座席の快適性やカップホルダーやホイールデザインなど、ユーザーのリクエストが多数寄せられているといい、これらの要望も積極的に取り入れる意向が示されていました。

INSTEROIDも同様に、実車展示を通じてその反響などから、既存の製品ラインに新しい提案を生むきっかけとなることが期待されています。

さらにサイモン氏は、「私たちは常に『もしも（What if）？』を問い、ゲーム的発想でコンセプトカーを設計しています。INSTEROIDの存在は、ただの展示車両ではなく、デザインとテクノロジーの先にある体験価値を示すものです」と語り、未来のモビリティにおける創造性と挑戦の象徴であることを強調しました。

「INSTEROID Night by Hyundai」の様子

今回のINSTEROID Night by Hyundaiは、音楽、映像、光、ゲーム、食の演出を通して、従来のクルマイベントの概念を大きく覆すものでした。

なおINSTEROIDは、同月29日（一般公開日は30日）から開催される「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー2025、以下JMS2025）」でも展示される予定であり、未来のモビリティと遊び心が融合した体験をより多くの人々に届ける機会となります。

最後に、ヒョンデモビリティジャパンが今回JMSへの初出展にあたり、来場者に向けたメッセージも寄せられました。

サイモン氏は、「今回ジャパンモビリティショーでアンベールするにあたり、皆様からの意見を拝聴したいと考えています。ブランドとして何かを押し付けるのではなく、私たちの開発は顧客中心です。お客様が何を必要としているのか、どのようなものを求めているのかを考え、ライフスタイルに寄り添ったデザインを検討していきたいので、ぜひフィードバックをいただければと思います」と語りました。

また、七五三木社長も「今回初めてモビリティショーに出展するにあたり、多くの日本のお客様にご覧いただき、ご意見をいただきたいと考えています。

その意見は日本法人が余さず本社に伝え、本社で日本のお客様に選ばれるクルマ作りに反映させていきます」と述べました。