【機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE EX56 ゼウスシルエット】 10月23日11時より予約開始 2026年2月 発送予定 価格：6,600円

バンダイは、食玩フィギュア「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE EX56 ゼウスシルエット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月23日11時より予約受付を開始する。発送は2026年2月を予定し、価格は6,600円。

本商品は「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」に登場する追加武装「ゼウスシルエット」をMOBILE SUIT ENSEMBLEシリーズで立体化したもの。

MA形態時は全長約19cmの大型サイズで専用台座でディスプレイすることが可能。また、別売りの「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE EX55 デスティニーガンダムSpecII」に武装することができる。

劇中のシルエットが再現され、巨大なリニアキャノンを取りまわすこともできる。

(C)創通・サンライズ