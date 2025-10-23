子どもは独立し、夫婦2人で穏やかな老後を過ごせるはずだった――。しかし、その「当たり前」は、親の介護や価値観のすれ違いといった、些細なきっかけで突如崩れ去ることも。本記事では、田村さん（仮名）の事例とともに、熟年期の別居の経済的リスクについてFP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。

義父の死と、玄関に積まれた「謎の大荷物」

63歳の田村誠さん（仮名）は、一つ年下の妻・陽子さん（仮名）と結婚して40年。大きなケンカもなく、子どもたちも独立して、穏やかな2人きりの生活を送っていました。年金は夫の分で月18万円ほどの見込み、妻が65歳になればさらに月6万円が加わり、貯蓄も2,000万円程度。贅沢をしなければゆとりある老後が過ごせる見通しでした。

そんなある日、陽子さんの父、田村さんにとっての義父が他界しました。

葬儀を終えてしばらく経ったお盆のこと。妻の実家に向かう道すがら、田村さんはいつもどおり気が重くなっていました。陽子さんの実家は車で1時間ほどの距離ですが、正月・GW・お盆と年に数回の帰省の習慣は、彼にとって毎回どっと疲れる行事だったのです。

その日も気乗りしないまま門戸をくぐると、いつもと違う光景が目に飛び込んできました。玄関に、見覚えのあるスーツケースと大きな段ボールが積まれています。ふと荷物の送り状をみると送り主は妻の陽子さんでした。

「なんで、うちの荷物がここに……？」

この荷物が、田村さんの穏やかだった老後生活を一変させる転機となったのです。

「お母さんが心配だから…」妻の突然の別居宣言

玄関に積まれた荷物をみて、陽子さんは慌てた様子で口を開きました。

「……お母さん、ひとりになったでしょ。しばらく、こっちに住もうと思って……」

80歳を過ぎた母が一人になることを心配し、一緒に住みたい。しかし、夫が自分の実家を苦手なのを知っているため、なかなか言い出せなかったというのです。

荷物の正体は、自宅から先に送っておいた妻の身の回り品でした。偶然にも、その荷物が田村さんの到着とほぼ同時に配達されてしまったのです。突然の妻の言葉に、田村さんは怒りを抑えきれませんでした。

「一言の相談もなく勝手に……！」

いつも穏やかだった田村さんが、思わず声を荒げます。

その態度に、陽子さんもこれまで溜め込んでいた感情を爆発させ、激しい口論になってしまいました。言い争いの末、妻はそのまま実家に残り、以降、家に帰ってくることはほとんどなくなってしまったのです。



食費は倍増…ぽっかり空いたリビングでの「一人暮らし」

自宅に戻った田村さんを待っていたのは、ぽっかりと穴が空いたようなリビングでした。

朝食はコンビニで買ったパン、夕飯は近所の食堂で済ませるように。冷蔵庫は空っぽになり、光熱費はさほど変わらないのに食費は倍増……。毎月の支出がジワリと増えていくのを、肌で感じます。

「あのとき、あんな言い方しなければ……」

そう思っても、後の祭りでした。

老後生活を崩壊させる“熟年別居”の経済リスク

熟年期の別居や離婚は、心のダメージだけでなく、家計にも深刻な影響を与えることがあります。

夫婦2人で想定していた生活費は、1人になっても半分になるわけではありません。令和4年の総務省「家計調査年報」によれば、60代・夫婦二人世帯の平均支出が月約26万円なのに対し、単身無職世帯でも月約15.7万円かかります。むしろ、これまで妻が担っていた家事を外食や中食で補うことになれば、支出が以前より増えるケースも珍しくないのです。

さらに、別居期間が長期化し、将来的に離婚に至れば、資産や厚生年金を分割しなければならない可能性もでてきます。

老後資金が充分にあるように見えても、「想定外の出来事」一つであっという間に計画は崩れます。老親の介護や看取りのために夫婦のどちらかが実家に戻ることは、これからの時代、決して珍しいことではありません。

老親の面倒をみるための別居は仕方がないことですし、もしお互いに相容れない価値観を持っているのに無理をする必要もありません。しかし、無用な争いを避けるためには日ごろからのコミュニケーションが大切です。パートナーの想いも尊重して応援し、良好な関係性を維持できるようにできるといいですね。

現状の2人きりの生活だけで老後の資金計画を検討するのではなく、余裕を持って、必要に応じて就労の計画をも検討するなどの努力が最大の防衛策といえるでしょう。

小川 洋平

FP相談ねっと

ファイナンシャルプランナー