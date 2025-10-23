サンリオ×「ジップロック」が初コラボ！ キッチンを彩る“ハローキティ”デザインなど登場
サンリオキャラクターズをプリントした新作の「ジップロック」が、11月1日（土）から、全国のスーパー、ホームセンター、ドラッグストアなどで発売される。
【写真】クロミやシナモロールも！ コラボ商品一覧
■初コラボで新登場
今回サンリオの人気キャラクターたちと初コラボし数量限定で発売される「ジップロック」は、冬のキッチンを彩る「スクリューロック」と「コンテナー」の全2種類3商品。
「スクリューロック」からは、明るく華やかなハローキティデザインと、クール＆キュートを表現したクロミデザインが登場。いずれも、密閉性の高いスクリュー式のフタで、日々のお弁当作りをスタイリッシュにサポートする。
また、シナモロールデザインをあしらった「コンテナー」は、キャラクターのイメージに合わせ、ほっとひと息つくような気分を演出。深さの異なる480mlと820mlがセットになっており、重ねやすくずれにくい設計となっている。
