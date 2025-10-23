Vaundy¡¢4Ç¯±Û¤·¤Î²»¸»¡Ö°ÎÀ¸¿Í¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø¡¡NHKÂç²Ï¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢³Ú¶Ê¤¬¤Ä¤¤¤Ë²ò¶Ø
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎVaundy¤¬¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¼¥É¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö°ÎÀ¸¿Í¡×¤ò29Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£º£Ç¯Ëè·î1¶Ê¤º¤ÄÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿Ï¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÂè10ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÌöÆ°Åª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ëVaundy
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¼¥É¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²»¸»²½¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼Æâ¤Ç¤Î¤ßÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê²»¸»²½¤¬ÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÇÛ¿®·èÄê¤ËSNS¤Ç¤Ï´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ÎÀ¸¿Í¡×¤ÏApple Music¡¢Spotify¤Ë¤ÆÇÛ¿®Í½Ìó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºî»ìºî¶Ê¡¢ÊÔ¶Ê¤ÏVaundy¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Vaundy¤ÏÍèÇ¯2·î¤«¤é¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë4ÂçÅÔ»Ô¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØVaundy DOME TOUR 2026¡Ù¤ò³«ºÅ¡£ÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤ò½ü¤¯6¸ø±é¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁ´ÀÊ¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖºÆ²ñ¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡×¡ÖËº¤ì¤ëÁ°¤Ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¡£¥¢¥Ë¥á¤ä¥É¥é¥Þ¡¢CM¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
