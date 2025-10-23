RADWIMPS、新曲「筆舌」MV公開 メインキャストに広瀬すず 映画のような映像作品として完成
RADWIMPSのニューアルバム『あにゅー』収録曲「筆舌」のミュージックビデオが公開された。
【動画】メインキャストは広瀬すず RADWIMPSの新曲「筆舌」ミュージックビデオ
同作は、藤井道人監督が手がけ、俳優・広瀬すずがメインキャストとして出演。赤裸々で切実な歌詞とリンクするように、広瀬の繊細に移ろう表情とバンドのエモーショナルな演奏シーンが交錯し、一編の映画のような映像作品に仕上がっている。RADWIMPSと藤井監督がタッグを組むのは、2022年公開の映画『余命十年』以来となる。
「筆舌」は、8日に発売されたアルバム『あにゅー』に収録された楽曲。11日にNHKで放送された20周年特番にてテレビ初披露され、大きな注目を集めていた。
アルバムにはこのほか、NHK連続テレビ小説『あんぱん』主題歌「賜物」や、日本テレビ『news zero』のテーマソング「命題」「ピアフ」など全12曲が収められている。CDとデジタルでは収録内容が異なり、CDには「賜物（Orchestra Version）」がボーナストラックとして、デジタルアルバムには「大団円 feat. ZORN（Anew Version）」が収録されている。
また、RADWIMPSのメジャーデビュー20周年を記念したトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』が、11月19日にリリースされることも決定。全14曲入りで、参加アーティストおよび収録内容の詳細は後日発表される。
RADWIMPSは現在、ニューアルバム『あにゅー』を携えたアリーナツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』を開催中。11月22日から24日にかけて行われる横浜アリーナ3Days公演では、BUMP OF CHICKEN、Vaundy、YOASOBIを日替わりでゲストに迎えた特別な対バンライブが予定されている。
