米メディア「ＥＳＰＮインサイツ」は２２日（日本時間２３日）、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「ドジャースはリーグ優勝決定シリーズを４戦４勝のスイープで、ブルージェイズは７試合（４勝３敗）で突破。今回が一方が４勝０敗、もう一方が４勝３敗で最終戦まで戦ったチームによる５度目のワールドシリーズ（ＷＳ）になる。過去すべてのケースで７戦（４勝３敗）を勝ち抜いたチームがＷＳを制している」と記した。

同メディアによると１９８８年はドジャースがアスレチックスに、２００６年はカージナルスがタイガースに、０７年はレッドソックスにロッキーズに、前回１２年はジャイアンツがタイガースに、それぞれ４勝３敗でリーグ優勝したチームがＷＳを制したという。

ロサンゼルスの地元紙オレンジカウンティ・レジスターのビル・プランケット記者も同紙サイトに「ドジャースはポストシーズンの中断が失速につながらないと確信している」とした記事を配信。「近年の歴史を振り返ると、ポストシーズンの勢いを止めるのは得策ではない」として過去の事例を紹介した。１９８５年にリーグ優勝決定Ｓが７試合制に移行して以来、今回のドジャース以前に１０チームがスイープ（４勝０敗）で突破し、そのうちＷＳを制したのは３チーム（９５年のブレーブス、１９年のナショナルズ、２２年のアストロズ）だけ。また同じ日にＷＳ進出が決まらなかった場合、早く試合を終えたチームが３勝１２敗と劣勢だとした上で、ロバーツ監督らが試合のない６日間が失速には影響しないと考えているとの談話を記した。

ＥＳＰＮインサイツの投稿にはフォロワーから「ドジャースからジンクスが始まった。ドジャースがそれを破る」「その法則を変えなければならないだろう」というコメントや「試合をして鍛えられる方が、のんびり満足しているより優れているということ」「ブルージェイズが第７戦で勝利する、いい戦いになるように」などの声が寄せられた。