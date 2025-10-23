岡本和真

　ＭＬＢ公式サイトは２２日（日本時間２３日）、「ＦＡ市場を引っ張るのは誰？　注目の３０人」として今オフにＦＡとなる注目選手３０人を格付けし、１位にはカブス外野手のタッカーが入り、日本人選手では７位にヤクルト・村上宗隆内野手（２５）、３０位に巨人・岡本和真内野手（２９）が名を連ねた。

　ポスティングでのメジャー挑戦が有力視される村上は「村上はあるスカウトが『本物のパワー』と呼び、８年で２４６本塁打。２２年には５６本塁打を放って日本出身選手では５８年ぶりに王貞治の記録を抜いた。この冬にヤクルトからポスティングされることが期待され、松井秀喜以来となるパワーヒッターのＮＰＢからメジャーへの挑戦だ」と説明し、獲得候補球団にはドジャース、マリナーズ、ヤンキースが挙げられた。

　岡本については「日本の誇るスラッガー。１８年にジャイアンツでレギュラーの座をつかみ、オールスターに６度選出され、３度本塁打王になった。ＭＬＢの投手の速球に対応できるかは疑問。２９歳で２４８本塁打を１０７４試合の出場で放った。１８〜２３年は６年連続で３０本塁打。日本では一塁より三塁がメインだったが、ＭＬＢのチームが彼をホットコーナー（三塁手）として見るかは不明」とし、獲得候補球団にはカブス、メッツ、ヤンキースを挙げた。トップ３０は以下の通り。

　◆ＦＡ注目の３０人

　１　Ｋ・タッカー外野手（カブス）、２　Ａ・ブレグマン内野手（レッドソックス）、３　Ｋ・シュワバー外野手（フィリーズ）、４　Ｂ・ビシェット内野手（ブルージェイズ）、５　Ｃ・ベリンジャー外野手（ヤンキース）、６　Ｐ・アロンソ内野手（メッツ）、７　村上宗隆内野手（ヤクルト）、８　Ｍ・キング投手（パドレス）、９　Ｆ・バルデス投手（アストロズ）、１０　Ｄ・シース投手（パドレス）、１１　Ｒ・スアレス投手（フィリーズ）、１２　Ｅ・スアレス内野手（マリナーズ）、１３　Ｔ・グリシャム外野手（ヤンキース）、１４　Ｅ・ディアス投手（メッツ）、１５　Ｊ・ネーラー内野手（マリナーズ）、１６　Ｌ・アラエス内野手（パドレス）、１７　Ｒ・スアレス投手（パドレス）、１８　Ｚ・ゲーレン投手（ダイヤモンドバックス）、１９　Ｊ・Ｔ・リアルミュート捕手（フィリーズ）、２０　Ｓ・ビーバー投手（ブルージェイズ）、２１　Ｄ・ウィリアムズ投手（ヤンキース）、２２　Ｊ・フラーティ投手（タイガース）、２３　Ｊ・ポランコ内野手（マリナーズ）、２４　Ｍ・ケリー投手（レンジャーズ）、２５　Ｇ・トーレス内野手（タイガース）、２６　Ｒ・ヘルズリー投手（メッツ）、２７　Ｌ・ウィーバー投手（ヤンキース）、２８　Ｃ・バジット投手（ブルージェイズ）、２９　Ｌ・ジオリト投手（レッドソックス）、３０　岡本和真内野手（巨人）