ＭＬＢ公式サイトは２２日（日本時間２３日）、「ＦＡ市場を引っ張るのは誰？ 注目の３０人」として今オフにＦＡとなる注目選手３０人を格付けし、１位にはカブス外野手のタッカーが入り、日本人選手では７位にヤクルト・村上宗隆内野手（２５）、３０位に巨人・岡本和真内野手（２９）が名を連ねた。

ポスティングでのメジャー挑戦が有力視される村上は「村上はあるスカウトが『本物のパワー』と呼び、８年で２４６本塁打。２２年には５６本塁打を放って日本出身選手では５８年ぶりに王貞治の記録を抜いた。この冬にヤクルトからポスティングされることが期待され、松井秀喜以来となるパワーヒッターのＮＰＢからメジャーへの挑戦だ」と説明し、獲得候補球団にはドジャース、マリナーズ、ヤンキースが挙げられた。

岡本については「日本の誇るスラッガー。１８年にジャイアンツでレギュラーの座をつかみ、オールスターに６度選出され、３度本塁打王になった。ＭＬＢの投手の速球に対応できるかは疑問。２９歳で２４８本塁打を１０７４試合の出場で放った。１８〜２３年は６年連続で３０本塁打。日本では一塁より三塁がメインだったが、ＭＬＢのチームが彼をホットコーナー（三塁手）として見るかは不明」とし、獲得候補球団にはカブス、メッツ、ヤンキースを挙げた。トップ３０は以下の通り。

◆ＦＡ注目の３０人

１ Ｋ・タッカー外野手（カブス）、２ Ａ・ブレグマン内野手（レッドソックス）、３ Ｋ・シュワバー外野手（フィリーズ）、４ Ｂ・ビシェット内野手（ブルージェイズ）、５ Ｃ・ベリンジャー外野手（ヤンキース）、６ Ｐ・アロンソ内野手（メッツ）、７ 村上宗隆内野手（ヤクルト）、８ Ｍ・キング投手（パドレス）、９ Ｆ・バルデス投手（アストロズ）、１０ Ｄ・シース投手（パドレス）、１１ Ｒ・スアレス投手（フィリーズ）、１２ Ｅ・スアレス内野手（マリナーズ）、１３ Ｔ・グリシャム外野手（ヤンキース）、１４ Ｅ・ディアス投手（メッツ）、１５ Ｊ・ネーラー内野手（マリナーズ）、１６ Ｌ・アラエス内野手（パドレス）、１７ Ｒ・スアレス投手（パドレス）、１８ Ｚ・ゲーレン投手（ダイヤモンドバックス）、１９ Ｊ・Ｔ・リアルミュート捕手（フィリーズ）、２０ Ｓ・ビーバー投手（ブルージェイズ）、２１ Ｄ・ウィリアムズ投手（ヤンキース）、２２ Ｊ・フラーティ投手（タイガース）、２３ Ｊ・ポランコ内野手（マリナーズ）、２４ Ｍ・ケリー投手（レンジャーズ）、２５ Ｇ・トーレス内野手（タイガース）、２６ Ｒ・ヘルズリー投手（メッツ）、２７ Ｌ・ウィーバー投手（ヤンキース）、２８ Ｃ・バジット投手（ブルージェイズ）、２９ Ｌ・ジオリト投手（レッドソックス）、３０ 岡本和真内野手（巨人）