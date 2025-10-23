外為サマリー：日銀利上げ観測後退などから一時１５２円２０銭台に上伸 外為サマリー：日銀利上げ観測後退などから一時１５２円２０銭台に上伸

２３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５２円１５銭前後と前日の午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安となっている。



２２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５１円９８銭前後と前日に比べ５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。一時１５２円０５銭まで上伸したものの、米中対立の激化懸念などから上値は重かった。



ただ、積極的な財政運営や金融緩和を掲げてきた高市早苗氏の首相就任を受けた円売り圧力は根強く、この日の東京市場のドル円相場は堅調な展開。日銀が今月２９～３０日に開く金融政策決定会合での利上げ観測が後退していることもあり、午前９時３０分ごろには１５２円２６銭をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６０４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００４ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７６円５６銭前後と同４５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS