「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日午前１０時現在で、ディップ<2379.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



２３日の東京市場で、ディップは前日終値近辺で小動き。１５日に直近安値２１０２円をつけたあとの戻りは鈍く、１４日に発表した２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算が減益だったことが尾を引いているようだ。



第２四半期累計の売上高は前年同期比１．５％増の２８８億５０００万円、営業利益は同２７．６％減の５４億４１００万円となった。スポットバイトルの広告宣伝の投資や、中途採用を強化したことが利益面に影響したという。なお、通期業績予想については売上高６００億円（前期比６．４％増）、営業利益１２０億円（同１０．５％減）とする従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS