まるでニャンコ♡猫の愛らしい姿を再現したモフモフ「着ぐるみこたつ」が新発売！

寝具ブランド「猫フィール 」から、ニャンともかわいい新商品、まるで猫！のようなモフモフ「着ぐるみこたつ」が発売されました。

肌触りの良さにこだわった寝具として、2022年10月に誕生した「猫フィール」。「まるで猫を撫でているような手触り」へのこだわりを追求した商品はSNSでも話題に。

そんな「猫フィール」から新登場の本アイテムは、「猫×こたつ×着ぐるみ」という、これまでにない新しい発想から誕生。猫はこたつに入るとなかなか出てこない……あの至福を人間が“着て”持ち運べたら暖かそう という妄想が膨らみ、形になった商品です。

ラインナップは、ロシアンブルー(グレー系)、スコティッシュフォールド(ベージュ系)、三毛猫、黒猫、サバトラ、茶トラの６種類。色展開が豊富なのも猫好きにとっては嬉しい！

猫特有のしなやかな曲線や、ふっくらとしたフォルムを再現するために、仕様設計を何度も練り直して、ようやく猫の愛らしいフォルムをそのままに再現した“着ぐるみ仕様の着るこたつ”が完成。

あたたかさはもちろんの事、フォルムに拘り、うしろ姿はしっぽとぽてっとした姿で愛おしさアップ。

まるで猫！のようなモフモフ「着ぐるみこたつ」は、オンラインから購入できます。

