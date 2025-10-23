河北麻友子、第2子出産 赤ちゃんとの2ショットで報告「この上ない喜びでいっぱい」
【モデルプレス＝2025/10/23】タレントの河北麻友子（33）が10月23日、自身のInstagramを更新。第2子を出産したことを発表した。
【写真】第2子出産の河北麻友子、 赤ちゃんとの2ショット
河北は赤ちゃんを抱っこした2ショットとともに「この度、無事に第二子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と報告。「新しい命と対面し、感謝の気持ちと、この上ない喜びでいっぱいになりました」と心境を明かし、「愛情豊かに、家族で支え合いながら、子供たちが安心して暮らしていける未来を考え、親として成長していきたいと思います。今後も温かく見守っていただけたら幸いになります」とつづった。
また「いつも応援いただいているみなさま、ご理解・ご協力頂いた関係者のみなさま、出産までの期間を共に過ごした家族をはじめ友人・病院関係のみなさま、本当にありがとうございました。これからも、よろしくお願いいたします」と周囲への感謝も記している。
河北は2021年1月に一般男性と結婚し、2023年4月に第1子出産を発表。2025年5月に第2子を妊娠したことを報告した。（modelpress編集部）
