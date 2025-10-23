「ＳＰＥＥＤ」メンバーで自民党参院議員の今井絵理子氏が内閣府大臣政務官を退任したことを報告した。

２３日までに自身のＸ（旧ツイッター）やインスタグラムのストーリーズを更新。２２日の投稿で「本日、内閣府大臣政務官としての任期を終え、退任式を迎えました」と伝えた。

Ｘでは活動を振り返り「この一年間、沖縄・北方対策、地方創生、消費者行政、食品安全など、多岐にわたる分野に携わる貴重な機会をいただきました。故郷・沖縄をはじめ、地域の声に耳を傾け、全国の課題や可能性に触れる日々。“地方の力こそが、日本の未来を支える”その想いを胸に歩んできました」と回顧。「支えてくださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。これからも、現場と国をつなぐ架け橋として、誠実に、前へ進んでまいります」とメッセージを寄せた。

「＃内閣府 ＃政務官退任 ＃沖縄 ＃北方領土 ＃地方創生 ＃消費者行政 ＃食品安全 ＃感謝」とハッシュタグをつけ、退院式の様子をアップした。

インスタグラムのストーリーズには「政務官室に入ると、いつも温かいコーヒーを淹（い）れてくださいました。分刻みのスケジュールの中で、ほっと一息つける貴重な時間でした」とスタッフに感謝した。

プライベートではロックバンド「１７５Ｒ（イナゴライダー）」のボーカル・ＳＨＯＧＯと２００４年５月に結婚し、同１０月に長男・礼夢が誕生したが０７年に離婚を発表。０８年にテレビ番組で礼夢が先天性難聴であることを公表した。今月の投稿では、プロレスラーとして活動している礼夢が２１歳を迎えたことを報告した。