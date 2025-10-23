ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È1Ëç¡É¤ËÁûÁ³¤Î¥ï¥±¡Öº£²ó¤ÏËÜÅö¡×¡ÖñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¾¡×¡¡ÁûÆ°¤«¤é2Ç¯¡¢Å¨ÃÏ¤¬Ëº¤ì¤Ê¤¤1Æü
ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º³«Ëë
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò¤«¤±¡¢24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë³«Ëë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤é¤Ï22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¡¢½éÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÅ¨ÃÏ¤Î¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ø¡£ÊÆµ¼Ô¤«¤é¤Ï2Ç¯Á°¤ÎÁûÆ°¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÅê¹Æ¤â¤¢¤ê¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°SNS¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Ø¸þ¤«¤¦ÂçÃ«¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡¢º¸¸ª¤«¤é¤Ï¥Ð¥Ã¥°¤ò¤«¤±¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ïº£Æü¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯12·î¡£Åö»þFA¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤òÈ¯É½¤¹¤ëÁ°Æü¤Ë¡¢¥È¥í¥ó¥È¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¡È¸íÊó¡É¤¬½Ð¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬¥È¥í¥ó¥È¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÄÉÀ×¤¹¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¡£¤³¤ÎÁûÆ°¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¸¥§¥Õ¡¢Èà¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤³¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥È¥ì¡¼¥É¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤¤¤¤¤¾¡¢¥¸¥§¥Õ¡£²¶¤Ï¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¾¡×
¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤Ë¡×
¡Ö¤³¤ÎÏÃ¡¢Á°¤ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤¾¡×
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤À¤è¤Ê¡©¡×
¡Ö¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÏËÜÅö¤À¡×
¡Ö¡ÊÅö»þÊóÆ»¤·¤¿µ¼Ô¤Î¡Ë¥â¥í¥·¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÁá¤È¤Á¤ê¤·¤¿¤À¤±¤µ¡×
¡Ö¾ðÊó¸»¤Ï¡©¡×
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï1¡¢2Àï¤ò¥È¥í¥ó¥È¤Ç¹Ô¤¤¡¢3¡Á5Àï¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢6¡¢7Àï¤ÏºÆ¤Ó¥È¥í¥ó¥È¤ËÌá¤ë¡£
