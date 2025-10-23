¡ÚSV¥ê¡¼¥°³«Ëë¡Û¡íÊÑ¿ÍÂ®¹¶¡í¤ò¿È¾å¤È¤¹¤ëÂ¼»³¹ë¤ÏÅìµþGB¤Ø¡¢44ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¾¾ËÜ·ÄÉ§¤ÏÃÏ¸µ¤Øµ¢´Ô
Á°ÊÔ¡ä¡ä¡ä¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥»¥Ã¥¿¡¼¡¢ÂçÂð¿¿¼ù¤È±ÊÏª¸µµ©¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë
¸åÊÔ¡§SV¥ê¡¼¥°£²Ç¯ÌÜ¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ëÃíÌÜÁª¼ê¤¿¤Á
¡¡£²¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëSV¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í²½¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¡¢Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î»ÊÎáÅã¡¢´ØÅÄÀ¿Âç¤¬¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤«¤é¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Ø°Ü¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ê¥Ù¥í¡¢¾®ÀîÃÒÂç¤âSTINGS°¦ÃÎ¤«¤é¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ÎÆ°¸þ¤¬³«ËëÁ°¤«¤éÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢º£Ç¯ÅÙ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Â¼»³¹ë¤â¡¢°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¡£STINGS°¦ÃÎ¤«¤éÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤Ø¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼¡¢Â¼»³¹ë¡¡photo by YUTAKA/AFLO SPORT
¡¡Â¼»³¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤â¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¡¢¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿ÈÄ¹¤Ï192Ñ¤È¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¤¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃË»ÒÁª¼ê¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥ï¥ó¥ì¥Ã¥°¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä¡¢ÅìµþGB¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¿¼ÄÅ°°¹°¤¬¡Ö¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤ÎàÊÑ¿ÍÂ®¹¶á¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿Ä¶¹âÂ®¥¯¥¤¥Ã¥¯¤¬Ì¥ÎÏ¡£½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖSTINGS¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¥°¥ì¥Ù¥¢¤ÎÁª¼ê¤Ï¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤¬¹¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢STINGS¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£°ÜÀÒ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢°ú¤½Ð¤·¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥ô¥ª¥ê¥Í¥ó´ÆÆÄ¤«¤é¤ÏÆþÃÄ»þ¤Ë¡¢¡ÖOpen communication¡Ê°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¡×¡¢¡ÖOpen Mind¡Ê¿´¤ò³«¤¤¤ÆÂ¾¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡Ë¡×¡¢¡ÖCompete¡Ê¶¥Áè¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤ÎÌóÂ«¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÆ±»þ¤Ë¥µ¡¼¥Ö¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬°Õ¸«¸ò´¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢ËÍ¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÂ®¤¤¹¶·â¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎÊý¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹çÎ®¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤À¤¤¤Ö´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤Ã¤ÈµÍ¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅìµþGB¤Ë¤Ï¿·³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Î¥ä¥ó¡¦¥³¥¶¥á¥ë¥Ë¥¯¤äÂçÃÝ°íÀÄ¡¢°ËÆ£Íù¶ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Î¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¯¥ì¥¯¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÃÝ¤ò¤½¤³¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ëÉÛ¿Ø¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Â¼»³¤¬¿·¥Á¡¼¥à¤Ë°ìÆü¤âÁá¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ú44ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¾¾ËÜ·ÄÉ§¤Ï¸Î¶¿¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤ÎÈÕÇ¯¤ò¡Û
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯44ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¾¾ËÜ·ÄÉ§¤À¡£17¥·¡¼¥º¥óºßÀÒ¤·¤¿ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥º¤«¤é¡¢VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢²¬Ã«»Ô¤Ë¤¢¤ë²¬Ã«¹©¹â½Ð¿È¡£°ÜÀÒ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¸½ÌòÀ¸³è¤Î½ªÈ×¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡VCÄ¹Ìî¤Ï2018-19¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÅö»þ¤ÎDIVISION1¡ÊV1¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤¬¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î6¥·¡¼¥º¥ó¡¢10¥Á¡¼¥àÃæ¡¢£¹°Ì¤¬£²²ó¡¢10°Ì¤¬£´²ó¤ÈÄãÌÂ¡£SV¥ê¡¼¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤â10¥Á¡¼¥àÃæ£¹°Ì¤È¡¢ÉÔ¿¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶ì¤·¤à¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤È¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ï¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¾¾ËÜ¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Î¼¡¤Ë¡ËÁª¼ê¤Ç°ìÈÖÇ¯¾å¤Ê¤Î¤¬27ºÐ¤ÎÆ£¸¶¡Ê¾©ÂÀ¡ËÁª¼ê¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î¤Û¤¦¤¬Ç¯Îð¤¬¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤º¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ø¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤«¤éÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡´ñ¤·¤¯¤â¡¢10·î25Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³«ËëÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¸ÅÁã¤ÎÆüÅ´ºæBZ¤À¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¼ê¤ÎÆâ¤¬Á´Éô¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤âº£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤À¤¤¤ÖÁª¼ê¤Î´é¤Ö¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÎÏ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¸ÅÁã¤È¤ÎÂÐÀï¤â¡¢Ä¹Ìî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¡ÖÁª¼ê¸Ä¿Í¤¬¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤Î°ã¤¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ò½¬ÆÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡Û
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤ÎÆüÅ´ºæBZ¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¢ÃÝ¸µÍµÂÀÏº¡¢èñÝï¾´¡¢ÅÏîµ¹¸ÎÜ¤é¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á·óÇ¤¤È¤·¤Æ¾¾ËÜ¤¬»ØÆ³¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖVCÄ¹Ìî¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÆÃÄ§¤Ê¤É¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¡ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤ÆVCÄ¹Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¸Â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å°Ì¤ÈÀË¤·¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁê¼ê¤Ë¤Ï¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤Þ¤º¤ÏÁª¼ê¸Ä¿Í¤¬¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤Î°ã¤¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç²¿¤ò½¬ÆÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤é¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾å¤Î½ç°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¹©É×¤¬É¬Í×¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢VCÄ¹Ìî¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¡Ê¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°»²²Ã¸å¡ËºÇÂ¿¤Î10¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
¡¡Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¤Î²ÃÆþ¤Ç¡¢VCÄ¹Ìî¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£