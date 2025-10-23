買い物同行やメニュー翻訳も！アンズ＆s 訪日外国人向けパーソナルガイドサービス「Japaner」

合同会社アンズ＆sが、海外からの旅行者と日本在住の多言語人材をつなげる新サービス「Japaner」を2025年10月20日(月)より本格的に提供開始しました。

多様化する訪日外国人観光客のニーズに応え、観光ガイドだけでなく、買い物同行やメニュー翻訳など、きめ細やかなサポートを提供します。

サービス開始に伴い、パーソナルガイドとして活躍する日本人・在日外国人の募集も開始されています。

アンズ＆s 訪日外国人向けパーソナルガイドサービス「Japaner」

近年、訪日観光客の数は増加し続け、そのニーズも団体旅行から個人旅行へ、画一的な観光からパーソナライズされた体験へと変化しています。

「Japaner」は、こうした変化に対応し、従来の観光ガイドの枠を超えた柔軟なサポートを提供する新サービスです。

飲食店のメニュー翻訳、買い物のお手伝い、複雑な電車乗り換えの案内まで、訪日観光客が日本滞在中に直面する様々な場面で、言葉の壁や文化の違いによる不安を解消します。

また、語学力や地域知識を活かしたい日本在住者にとっては、好きな時間に好きな場所で働ける新しい活躍の場となります☆

「Japaner」が提供する主なサポート内容

「Japaner」は、訪日外国人観光客の多様なニーズに応えるため、幅広いサポートを提供します。

● 地元ならではの隠れた名所の紹介

● メニューが読めない外国人旅行者と一緒に、人気居酒屋へ

● 初めての電車移動に戸惑う旅行者を駅でサポート

● 家族や友人に喜ばれるお土産選びのアドバイス

上記以外にも、事前予約の情報に基づき、旅行者の興味やニーズに合わせた柔軟なサポートが可能です。

「Japaner」になるメリット

多言語話者の方が「Japaner」として登録することで、自身のスキルや知識を活かして、新しい働き方を実現できます。

● 柔軟に働ける：1時間単位の短時間から、好きな場所、好きな時間に働けます。本業や学業、家庭との両立も可能です。即日勤務も可能です。

● 高単価：スキルや経験に応じて、高単価の報酬を得ることができます。ユーザーからの高い評価は単価アップにつながります。

● 得意を活かせる：ローカルスポット、サブカルチャー、グルメ情報など、あなたの得意分野を活かせます。得意なことを活かせる案件が見つかります！

● スキルアップ：世界中から訪れる旅行者との交流を通じて、実践的な語学力や異文化理解が磨かれます。将来のキャリアにも繋がる経験が得られます。

「Japaner」募集要項

パーソナルガイド「Japaner」として活躍いただける方を募集中です！

募集対象：

・日本国内に在住し、就労可能なビザをお持ちの方(全国)

・日本語および外国語(英語、中国語、韓国語、フランス語など)で日常会話からビジネスレベル以上のコミュニケーションが可能な方

・日本のマナーを理解し、円滑なコミュニケーションができる方

歓迎する方：

・通訳・翻訳スキルを持つフリーランサー

・元海外駐在員のシニア層

・日本在住の外国人

・海外留学経験を持つ日本人学生

・地域情報(グルメ、歴史、サブカルチャーなど)に詳しく、日本の魅力を伝えたい方

案件と報酬：

・活動は単発リクエスト制で、ユーザーの要望ごとにマッチングして依頼を受けます。

・報酬は案件ごとに時間単価で支払われます。

・ユーザーからのチップを受け取ることも可能です。

・案件に応じて活動時に必要な交通費などは支給・補助されます。

「Japaner」登録方法

登録はスマートフォンからわずか5分で完了します。

1. 公式サイトにアクセス

2. プロフィール(対応言語、得意分野など)を入力してアカウントを作成

3. ユーザーからのリクエストを待つ

登録はこちらから： https://sites.google.com/japaner-guide.com/japaner-lp/

地域経済への波及効果

「Japaner」は、単なるガイドサービスにとどまらず、地域経済への貢献も目指しています。

言語の壁が解消されることで、外国人観光客の地方への誘致や滞在期間の延長が促され、消費額の向上が期待されます。

また、日本に住む多言語人材にとっては新たな活躍の場となり、言語スキルや専門知識を活かした副業機会を提供するとともに、地域における異文化交流の促進も目指します。

合同会社アンズ＆sでは、本サービスのさらなる発展と地域貢献のため、提携企業や自治体などの提携先を広く募集しています。

サービス概要

サービス名： Japaner

サービスURL： https://japaner-guide.com/

サービス開始日： 2025年10月20日(月)

対応言語： 英語、中国語、韓国語、フランス語、タイ語、スペイン語など

対応エリア： 全国

運営会社： 合同会社アンズ＆s

訪日外国人観光客にとっては、より深く、安心して日本旅行を楽しめるサポートとなり、日本在住の多言語人材にとっては、スキルを活かして柔軟に働ける新しい機会となる「Japaner」

語学力を活かして、誰かの特別な旅の思い出作りをお手伝いしてみませんか☆

合同会社アンズ＆sの訪日外国人向けパーソナルガイドサービス「Japaner」の紹介でした。

