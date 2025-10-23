強靭化と効率化について解説！インターシステムズジャパン セミナー「データ活用が拓くサプライチェーンの新潮流〜標準化・リアルタイムデータ・AIで変わるダイナミックSCM〜」

インターシステムズジャパン株式会社は、サプライチェーンにおけるデータ活用をテーマにしたセミナー「データ活用が拓くサプライチェーンの新潮流〜標準化・リアルタイムデータ・AIで変わるダイナミックSCM〜」を2025年11月11日(火)に開催します。

会場は東京ミッドタウン八重洲で、参加費は無料（事前登録制）です。

近年ますます重要性を増すサプライチェーンの強靭化と効率化について、専門家が最新動向や先進事例を解説します。

近年のパンデミックや国際紛争などにより、グローバルサプライチェーンの分断が大きな課題となっています。

加えて、地政学的リスクや自然災害、サイバー攻撃、環境問題など、対策すべきリスクは多様化・複雑化しています。

このような状況下で、サプライチェーンの強靭性やリアルタイムの可視性が重要視されており、生成AIなどのテクノロジー進化やデジタル化によって、信頼性の高いリアルタイムデータの戦略的な活用が企業の課題解決の鍵となっています。

本セミナーでは、データ・AI活用による経営課題の解決策、国際標準コードの動向、先進企業の物流改革事例などを専門家が解説し、強靭で効率的なサプライチェーン構築に向けた具体策を共有します。

セミナー後には懇親会も予定されており、講師や参加者とのネットワーキングの場としても活用できます☆

セミナー概要

テーマ：「データ活用が拓くサプライチェーンの新潮流〜標準化・リアルタイムデータ・AIで変わるダイナミックSCM〜」

日時：2025年11月11日(火) 14:00〜17:05 (受付開始13:30)

ネットワーキング：17:10〜18:40

会場：東京ミッドタウン八重洲 5階 イベントスペース

参加対象：サプライチェーンならびにデータ活用に関わる企業の事業部責任者、開発責任者、情報システム部門の責任者 ※法人様向け

参加費：無料 (事前登録制)

事前登録・詳細URL： https://www.b-forum.net/isj2025/

基調講演：製造業の課題を“つなげて解く”ーAI・データで加速する製造業DX

時間：14:05〜14:45

講演者：

KPMGコンサルティング株式会社 執行役員 パートナー 室住 淳一 氏

KPMGコンサルティング株式会社 Digital Transformation Acceleration シニアマネジャー 横田 浩一 氏

製造業DXにおけるデータ活用×AIがサプライチェーンにもたらす変革を解説。

生成AIやAIエージェントの技術を踏まえ、需要予測の高度化、在庫適正化、市場ニーズ把握など、バリューチェーン全体でのユースケースを紹介します。

また、データ・AI活用を支えるプラットフォームやデータマネジメントの重要性についても体系的に解説します。

トレンド講演：サプライチェーンをつなぐ共通言語 ― GS1標準の価値と実践

時間：14:45〜15:15

講演者：GS1 Japan(一般財団法人流通システム開発センター) ソリューション第1部 RFID・デジタル化推進グループ長 前川 ふみ 氏

GS1標準の役割が、バーコードからデジタル化・データ可視化・DX基盤へと広がっている現状を解説。

特にデータ共有標準であるEPCISとGS1 Digital Linkを取り上げ、サプライチェーンの可視化や効率化、トレーサビリティ確保への貢献について、最新事例を交えて紹介します。

ゲスト講演：サプライチェーンの可視化を実現するRFIDと国際標準仕様対応システム

時間：15:15〜15:45

講演者：TOPPANエッジ株式会社 IDビジネス統括本部 統括本部長 岡 正俊 氏

サプライチェーンにおけるモノの動きを可視化する上で欠かせないRFID技術について解説。

製造業・医療・物流・流通など、様々な業種での導入事例を紹介します。

また、RFIDから取得した情報を管理し、データ流通標準であるEPCISに対応したシステム（インターシステムズの技術ベースで開発）についても紹介します。

主催講演：汎用AIでは勝てない時代 〜独自AIサービス構築が生む圧倒的差別化〜

時間：16:00〜16:30

講演者：

インターシステムズジャパン株式会社 シニアアドバイザー 佐藤 比呂志 氏

インターシステムズジャパン株式会社 セールスエンジニア 奥山 朋 氏

汎用AIサービスでは競合との差別化が困難であるとし、自社データを活用した独自AIサービス内製化の重要性を解説。

AI外注の限界と内製化のメリット、データ統合基盤による迅速なAI開発体制の構築方法を紹介します。

散在するデータを“使えるデータ”に変換し、競合が模倣困難な独自AIサービスで市場優位性を確立する具体策を伝えます。

事例講演：キユーピーのASN(事前出荷情報)データを活用した持続可能な物流の取組み、共同配送の新たな展開へ

時間：16:30〜17:00

講演者：キユーピー株式会社 執行役員 ロジスティクス本部長 前田 賢司 氏

キユーピー株式会社におけるASNデータを活用した物流改革の取り組みを紹介。

改正物流効率化法への対応、荷待ち・荷役時間削減、積載効率向上など、データ活用による具体的な成果と、共同配送への展開について解説します。

ネットワーキング

時間：17:10〜18:40

セミナー終了後には、軽食と飲み物が用意された懇親会が開催されます。

講演者や他の参加者と交流できる貴重な機会です。

データとAIを活用したサプライチェーンの最新動向から、国際標準、具体的な企業事例まで、幅広く学べる本セミナー。

サプライチェーンの課題解決やDX推進に関わる方にとって、多くのヒントが得られるはずです。

参加費無料ですので、ぜひご参加ください！

インターシステムズジャパン株式会社主催のセミナー「データ活用が拓くサプライチェーンの新潮流」の紹介でした。

