◇欧州チャンピオンズリーグ1次リーグ第3戦 モナコ0―0トットナム（2025年10月22日 モナコ）

モナコ（フランス）のMF南野拓実はホームで行われたトットナム（イングランド）戦で決定機を逃し、試合は0―0で引き分けた。

後半25分から出場した日本代表アタッカーは同34分、左からの浮き球の折り返しに右足を伸ばして飛び込んだが、シュートはクロスバーを超えた。3分後に右からの折り返しに右足を合わせたシュートはわずかに右に外れ、直後にも鋭い一撃を放ったが、枠を捉えることはできなかった。

チームはホームでシュート数23―11本と相手ゴールに迫りながら決定機を欠き、8セーブを記録した相手GKビカリオの奮闘もあって痛い引き分け。公式戦5試合連続で白星なしとなった。

ヒュッター監督が解任され、ポコニョーリ新監督を迎えて2戦連続の引き分け。南野は日本代表期間中の取材対応で、ザルツブルク（オーストラリア）時代に指導を受け、モナコでの復活を後押ししてもらった恩師の退任に「個人的にはめちゃくちゃ残念」と漏らしていた。新体制発足を受け「チームでの自分の積み上げが一旦（いったん）ゼロで、また新しくサバイバルが待っている」と話していた中で19日の国内リーグ・アンジェ戦では途中出場でアシストを記録したが、2戦連続のベンチスタートとなったこの日は好機を生かせずに不発。国内リーグで7位と出遅れたチームは2分け1敗となった欧州CLでも27位と苦戦している。