『ウルトラマン×アベンジャーズ』完結作！ウルトラ警備隊やスパイダーマンたち夢の共演
小学館集英社プロダクションは、円谷プロダクションと米マーベル・エンターテイメントのコラボコミックシリーズ第４弾『ウルトラマン×アベンジャーズ』の日本語版を本日23日に発売した。
【画像】アイアンマンだ！掲載された『ウルトラマン×アベンジャーズ』の数ページ
『ウルトラマン×アベンジャーズ』は、『ザ・ライズ・オブ・ウルトラマン』『ザ・トライアルズ・オブ・ウルトラマン』（いずれもヴィレッジブックス刊）、『ザ・ミステリー・オブ・ウルトラセブン』（小社刊）に続く、円谷プロダクションとマーベル・エンターテイメントがタッグを組んで展開するウルトラマンシリーズのコラボコミック第４弾であり、シリーズの集大成となる作品。
ウルトラマンシリーズ初期作品の物語を再構築した本シリーズは、企画が発表されるや特撮ファンやコミックスファンの間で大きな話題となり、2021年8月に発売されたシリーズ第1弾『ザ・ライズ・オブ・ウルトラマン』の日本語版は、発売直後に重版が決定するほど話題になった。
今回、シリーズ第４弾としてお届けする『ウルトラマン×アベンジャーズ』では、ついにマーベルを代表するヒーローチーム"アベンジャーズ"が登場。ハヤタ・シンをはじめとするウルトラ警備隊と、スパイダーマン、アイアンマンなどのマーベルの人気ヒーローたちが夢の共演をはたし、ともに宇宙からの脅威に立ち向かう。
迫り来る怪獣や地球外からの敵に、ウルトラマンたちとアベンジャーズはどう戦うのか……！？ シリーズ完結作を飾るにふさわしい、日米それぞれのヒーローたちによる壮大なクロスオーバーを見ることができる。
