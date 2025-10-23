ビッグボーイ「牡蠣フライフェア」を開催 - 大粒の広島県産牡蠣をグリルメニューと一緒に
ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は10月23日より、大粒の広島県産牡蠣を堪能することができる「牡蠣フライフェア」を開催している。
ビッグボーイ「牡蠣フライ&大俵ハンバーグ」(200g)
同フェアでは、大粒で身がぷりっぷりの広島県産牡蠣を使用したサクサクの「牡蠣フライ」が登場。磯の香りが鼻に抜け、噛めば噛むほど濃厚な旨みが口の中に広がる味わいで、タルタルソースはもちろん、グリルメニューとの相性も抜群な一品となっている。
ビッグボーイの看板メニュー「直火焼き大俵ハンバーグ」とセットになった「牡蠣フライ&大俵ハンバーグ」は、ハンバーグ150gが1,639円、200gが1,705円、250gは1,925円。
ビッグボーイ「牡蠣フライ&手ごねハンバーグ150g」
そのほか、「牡蠣フライ&手ごねハンバーグ 150g」(1,375円)や「牡蠣フライ&グリルチキン 200g」(1,419円)、「牡蠣フライ&手ごねハンバーグ 100g &グリルチキン 200g」(1,529円)、「牡蠣フライ&みすじステーキ 150g」(2,189円)もラインアップされている。
ビッグボーイ「牡蠣フライ&グリルチキン200g」
ビッグボーイ「牡蠣フライ&手ごねハンバーグ100g &グリルチキン200g」
ビッグボーイ「牡蠣フライ&みすじステーキ150g」
なお、「牡蠣フライ」は単品でも注文することができる。価格は550円(2個)。
