「アイズオフ」運転技術を搭載したＧＭ車の車内のイメージ図/General Motors

ニューヨーク（ＣＮＮ）米ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）は、新たな「アイズオフ」運転技術が２０２８年から利用可能になると発表した。この構想の一環として、来年には会話型人工知能（ＡＩ）技術も導入するという。

ＧＭ幹部らが２２日、ニューヨークで明らかにした。メアリー・バーラ最高経営責任者（ＣＥＯ）は、ドライバーが運転から目を離せる「アイズオフ」技術について「車に乗り込み、ボタンを押すだけで、運転席がオフィスまで送ってくれるところを想像してほしい。その間に仕事の追い込みをしたり、メールを送ったり、お気に入りの番組を視聴したりできるようになる」と説明した。

ＧＭは３年後にはＳＵＶ（スポーツ用多目的車）のキャデラック・エスカレードＩＱで「アイズオフ」運転体験を実現できると約束している。

ＧＭは今年、政府の政策変更と消費者向け電気自動車（ＥＶ）税額控除の終了により、ＥＶ事業に１６億ドル（約２４００億円）の打撃を受ける見通し。ＧＭはＥＶのモデルに数百億ドルを投入してきたが、消費者を引きつけるのに苦慮している状況だ。

今回発表した技術はＧＭにとって新しいものだが、ステランティス、テスラ、ウェイモはすでに自動運転車を公道で走らせている。 （ステランティスには、メルセデスやフォルクスワーゲンと同様の会話型ＡＩ 機能が搭載されている）

自動運転車の大規模な商用化をまだ達成した企業はなく、ＧＭはリーダーシップを発揮する機会がまだあると考えている。しかし、それを成し遂げる道のりは険しい。

ＧＭの最高製品責任者を務めるスターリング・アンダーソン氏は「この技術を世に送り出せばどうなるかは、そのときになってから分かるだろう。我々はきちんと機能し、安全で、重要な役割を果たす個人所有の自動運転車を持つ最初の企業になるかもしれない。これは競合に追いつくためではなく、追い越すための取り組みだと捉えている」と語った。