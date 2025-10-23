【Ray】2025年12月号のアンケート＆プレゼント応募受付中！

Ray12月号のプレゼント応募はこちらから♡

下記のリンクからアンケートに答えて、プレゼントに応募してね♡

よりよい雑誌づくりのために、皆さんの声をお聞かせください。

今月も、アンケートにお答えいただくと抽選でプレゼントが当たります！

今月のPresent

dazzlin（ダズリン）の「ボリュームたっぷりもこもこマフラー」

秋冬に大活躍すること間違いなし！

▷3名様

やわらかく肌ざわりのいい素材で、快適なつけ心地のマフラー。立体感のある編み方が特徴的で、コーディネートのアクセントにも！

ウールも混ざっていて、あたたかさもバッチリ。どんなお洋服にもあわせやすいアイボリーカラーを3名にプレゼント♡

リップルカールマフラー〈右から〉レッド、ピンク、ブルー、グリーン、アイボリー 各6,490円／dazzlin

9012 （キューゼロイチニ）の「持ち運びに便利なコードレスストレートアイロン」

プロ御用達！クレイツのセカンドライン

▷2名様

3段階の温度調節ができ、アイロンプレートは独自のクレイツイオン®加工でツヤのある美しい質感の髪に整えてくれる。

コンパクトサイズだけどスペックはプロクオリティなのがうれしい！便利な耐熱シリコンカバーつきだから、安心してどこでも使えちゃうんです♡

9012 イオンコードレスストレートアイロン 7,480円／クレイツ

SHEGLAM（シーグラム）の「ちゅるつやなコスメ3点セット」

150以上の国と地域で展開するコスメブランド！

▷3点をセットで3名様

フルーツから着想を得た、ビタミンE配合のとろけるうるおいリップジャム。輝きを演出するスティックアイシャドウは肌になじむ上品なつや感が特徴。

マスカラは2種のアプリケーターで繊細にセパレート&ボリュームアップの両立を叶えられる！

〈右から〉マスカラ、 スティック アイシャドウ、リップジャム 各977円／SHEGLAM

回答の締め切り：11月20日（木）23:59まで

文／杉山春花