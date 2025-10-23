マヨ好きには堪らない♪ごはんが進む“ 濃厚マヨレシピ ”特集

まろやかな味わいと香ばしい風味が、思わず箸を止められなくなるマヨネーズ。今回は「マヨ好きには堪らない」ごはんが進む人気レシピをご紹介します。お弁当や夜ごはんにもぴったりなメニューばかり。食卓に笑顔が広がるひと皿を見つけてみてください。

マヨネーズのコクが引き立つ人気レシピ

プリプリ海老マヨ

「海老マヨ」は、ぷりっと弾む海老にクリーミーなソースをまとわせた人気メニュー。背わたを取った冷凍海老を使うことで、手軽なのにお店のような仕上がりになります。





みりんのやさしい甘みと甜麺醤の深い味わいが重なり、ひと口ごとに食欲を誘うおいしさ。ソースが海老を包み込み、噛むたびに甘みと風味が立ちのぼります。プリプリ海老マヨ｜Instagram（@ayako_kitchen425）究極のポテトサラダ出典：https://www.instagram.com

じゃがいもをほくほくに仕上げ、マヨネーズをじんわりと染み込ませた「究極のポテトサラダ」。熱いうちに下味をつけることで調味料がしっかりなじんで、おいしくなります。



ゆで卵とハムの旨み、きゅうりの食感、そしてマヨの風味が絶妙なバランス。味がぼやけやすいポテトサラダも、このレシピならしっかり味が決まりますよ！

究極のポテトサラダ｜Instagram（@nanameshi_recipe）ウフマヨ出典：https://www.instagram.com

フランスの定番前菜の「ウフマヨ」。ゆで卵にマヨネーズベースのソースをかけたシンプルな料理で、フランスのビストロや家庭で前菜としてよく出されます。



オリーブオイルとマヨネーズ、にんにく、牛乳や生クリームで作る濃厚ソースに仕上げのブラックペッパーをふるだけで、おしゃれなおつまみに大変身！ ワインとの相性も抜群で、忙しい日でもパパッと完成するので、おうち飲みにぴったりです♪

ウフマヨ | Instagram（@saragohan ）餅チーズお好み焼き出典：https://www.instagram.com

「餅チーズお好み焼き」はもちもちの生地とソースの香りがたまらない一品です。



キャベツのシャキシャキ感に、とろけるチーズとマヨの濃厚さが重なり、焼き上がりの瞬間からおいしさが広がるよう。出汁の風味が生地にしっかりと染み込み、外はこんがり、中はふんわり。香ばしい香りでどんどん箸が進んでしまいそう♪ マヨネーズ好きの方は、たっぷりかけて召し上がれ。

餅チーズお好み焼き｜Instagram（@mainakitchen_private）牛カルビマヨネーズ出典：https://www.instagram.com

甘辛だれが食欲を誘う「牛カルビマヨネーズ」。焼きたての肉にたれを絡めてからマヨをのせることで、旨みがぎゅっと凝縮されます。



焼肉のたれにマヨがとけ込むことで、味わいに深みが加わり、ボリュームがありながら最後まで飽きずに楽しめます。

牛カルビマヨネーズ｜Instagram（@ig.o.styk）鶏むね肉と明太マヨのピリ辛丼出典：https://www.yamaya.com

やまやの「めんたいマヨネーズタイプ」をたっぷり使った、ピリ辛で濃厚な丼メニュー。

ふっくら焼き上げた鶏むね肉に甘辛だれをからめ、仕上げに「めんたいマヨネーズタイプ」をひと絞り。まろやかなマヨの酸味と、明太子のピリッとした辛みが絶妙に調和し、噛むほどに旨みが口いっぱいに染み渡ります。



ごはんとの相性も抜群で、食べごたえのあるボリューム感。忙しい日にも満足できる、万能調味料ならではの一杯です。

「めんたいマヨネーズタイプ」は、まろやかな味わいのマヨネーズベースに、ピリッと辛く、旨み深い明太子の風味が絶妙にマッチしたマヨネーズタイプの調味料です。



今回ご紹介した丼レシピはもちろん、卵焼きやお肉の下味など…幅広い料理に活用できます。気になる方はぜひ、チェックしてみてくださいね。

鶏むね肉と明太マヨのピリ辛丼博多の味 明太子のやまや｜公式サイトお取り寄せもできる！めんたいフランス出典：https://www.instagram.com

外はパリッ、中はもちっと。噛むほどに旨みがじゅわっと広がる明太フランスがSNSで話題になっています！ マヨネーズとバターをたっぷり使って手作りしたり、行列ができるお店も多く、人気を集めています。



「めんべい」でおなじみの福太郎の「めんたいフランス」は、福太郎自慢の明太子をべースに、マヨネーズのコク、にんにくの香りが効いた、濃厚な旨みの明太子フィリングをたっぷり挟み込み、自社のパン工房で焼き上げています。



チーズやバジルなどのフレーバーもあり、ワインなどのお酒のおつまみにもぴったりです。焼きたてのおいしさは福岡で。おうちではお取り寄せでゆっくり楽しんでみてくださいね。

めんたいフランス｜FUKUTARO ONLINE STORE福太郎 FUKUTARO【公式】｜Instagram（@fukutaro.official）

マヨの濃厚な味わいで、今日のごはんがもっと楽しくなる

コクと旨みが際立つマヨレシピは、食卓をぐっと満足感のあるものにしてくれます。お弁当にも夜ごはんにも活躍してくれる万能さがうれしいところ。

その日の気分に合わせて、ぜひお気に入りのマヨメニューを楽しんでみてください。