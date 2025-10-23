ダイハツ「“爆速”軽セダン」がスゴイ！ 専用装備もり沢山の“本気（マジ）仕様”！ 5速MT×“ターボエンジン”搭載でめちゃ速そうな「ミラ イース GR SPORT」って？

気軽に走りを楽しめる軽スポーツ

2025年10月末には、次世代モビリティの幕開けを告げる一大イベント「ジャパンモビリティショー2025（旧・東京モーターショー）」が開催されます。

その一方で、年明け1月に開催されたカスタム＆チューニングの祭典「東京オートサロン2025」にも、多くのメーカーが個性豊かなコンセプトカーを出展し、大きな注目を集めました。

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ「“爆速”軽セダン」です！（30枚以上）

この東京オートサロン2025でダイハツは、企業理念である「お客様に寄り添い、暮らしを豊かにする」という思いのもと、「モータースポーツのすそ野を広げ、走る楽しさをすべての人へ」「地域に寄り添い、日々の暮らしを支える」という2つのテーマで複数のコンセプトカーを出展しました。

専用のエクステリアデザインがカッコイイ！

その中の1台が、注目の軽スポーツモデル「ミラ イース GR SPORT コンセプト」です。

ベースとなる「ミラ イース」は、2011年9月に初代が登場したダイハツのエントリーモデル。

手の届きやすい価格と扱いやすさで幅広い世代から支持され、現行の2代目は2017年5月に発売されて以降、改良を重ねながらロングセラーとなっています。

そのミラ イースをベースに、「もっと気軽に走りを楽しめる軽スポーツを」という発想から生まれたのが、ミラ イース GR SPORT コンセプトです。

車両コンセプトは「走りを楽しむためのエントリースポーツ」。ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1500mmと、軽自動車らしいコンパクトさを維持しています。

外観は「オリジナルレッド」のボディカラーをベースに、ブラックのアクセントを効かせた専用フロント・リアバンパーを装備。スポーティなスタイルを実現しています。

ミラ イース自体がもともと空力性能に優れた設計であるため、スポーツ仕様のベースとしても適しています。

足もとには「BBS製鍛造ホイール」を装着し、走りへの本気度を感じさせる仕上がりです。

インテリアはブラックとグレーを基調に、レカロ製スポーツシートを採用。「GR」ロゴが随所に配され、特別感を演出します。

また、ステアリングにはMOMO製の本革巻きを採用し、ドライバーの操作感にもこだわっています。

パワートレインには660cc直列3気筒ターボエンジンを搭載。現行ミラ イースにはターボ仕様が設定されていないため、この仕様は多くのファンの関心を集めました。

トランスミッションは5速MTで、軽快な加速と操る楽しさを両立しています。

ダイハツは「4人乗りの軽スポーツを待っているユーザーは多い」とコメントしており、今回のコンセプト公開もその声に応える形といえるでしょう。

なお、現時点では市販に関する公式発表はありませんが、ダイハツには過去にもコンセプトモデルを市販化した例があります。

たとえば、2015年の「第45回東京モーターショー」で公開されたコンセプトカー「HINATA」は、後に「ムーヴ キャンバス」として商品化されました。

そうした経緯を踏まえると、ミラ イース GR SPORT コンセプトの要素を取り入れた市販モデルが登場する可能性も十分に考えられます。

軽スポーツの新たな可能性を示したこのモデル。ジャパンモビリティショー2025では、さらにどんな未来のクルマが登場するのか、その全貌を知ることができるのが楽しみです。