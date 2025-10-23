松丸亮吾、逆効果？YouTubeのBAN対策 腹筋バキバキにファン衝撃「逆に目が行っちゃいます笑」
謎解きクリエイターの松丸亮吾が、自身のXを更新。浜辺で上半身裸になった自撮りショットを投稿し、腹筋バキバキな姿が話題となっている。
【写真】腹筋バキバキ！ちょいダサ…乳首にシール貼った松丸亮吾
以前より筋トレに力を入れている松丸は先日、ダイエットをした約半年間の比較写真を投稿。「今年2月62kg 最近55kg こう見るとマジで全然違くない…！？ ダイエット頑張ってよかった！！」「ある程度筋肉つくまで脱ぐロケNGにしてたんだけど やっと解禁して念願の温泉ロケ行けた！！ 筋トレのおかげで腹筋いい感じに仕上がってきた」などと、腹筋バキバキな写真を投稿していた。
そんな中で今回は「沖縄でリドラのYouTube撮影中〜〜！！ YouTubeのBAN対策で乳首にシール貼ってる！笑」とバキバキな腹筋とともに乳首にシールを貼った姿をお披露目した。
これにファンは「マッチョになってる！」「世の中間違っている！隠す方がえっちなんです！」「貼ってる方が逆に目が行っちゃいます 笑」「松丸くんこんばんは!相変わらずのシックスパックですけど、何も乳首にシール貼って隠さなくても笑」などと爆笑している。
