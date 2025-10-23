¡Ö¹¥¤¡ª¡×¤Ç¾ðÇ®¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡¡REC COFFEE¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ú´ë¶ÈÃµË¬¥í¥°¡Û
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥¬¥¯¥ß¥«¼èºàÈÉ¤Î³ØÀ¸µ¼Ô¤ÇÂç³Ø4Ç¯¤Î¡Ö¤æ¤á¤ê¡×¤Ç¤¹¡ª
³§¤µ¤ó¤Ï¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡£»ä¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Ç¤â¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ò·Ð¸³¤·¤Æº£¡¢»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡ÖÆ¯¤¯¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÇÕ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤¤¤ì¤é¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥ì¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤ó¤ò¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Íµ¤¤Î¥«¥Õ¥§¡ÖREC COFFEE¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢Ê¡²¬¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ¤Ë8Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JBC¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ð¥ê¥¹¥¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ë¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ä¡¢WBC¡ÊWorld Barista Championship¡Ë¤Ç¤Î½àÍ¥¾¡¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä´äÀ¥Í³ÏÂ¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢¼«¼ÒßäÀù¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÎJBC¤Ç¤â¥Ð¥ê¥¹¥¿¤ÎÄ¹ºäÆàÆî¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ3°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡ª
º£²ó¤ÏREC COFFEE Å·¿À¥ï¥ó¥Ó¥ëÅ¹¤òË¬¤Í¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶µ°é¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ò·óÇ¤¤µ¤ì¤ëÁý±ÊÈþÎ¤¤µ¤ó¡¢´ë²èÉô¤ÎÃæÌîÍ§´õ¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÌî¤µ¤ó¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤Þ¤ê¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Î°ÜÆ°ÈÎÇä¤«¤é¡£2008Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2Ç¯¸å¤ËÀ¾Å´¤ÎÌô±¡±ØÁ°¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö1¹æÅ¹¤Ç¤Ïº£¤Ç¤â¡¢Ìë9»þ¤´¤í¤«¤é¤ª¼ò¤ÎÄù¤á¤È¤·¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤ËÍè¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬ÆÈ¼«¡©¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¸²½¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÄÁ¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ç¤¹¤è¡×
ÆüÃæ¤Ë¤·¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìë¤ÎÌô±¡±ØÁ°Å¹¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
Áý±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¸¦½¤¤äÅ¹ÊÞ¤Ç¤Îµ»½Ñ»ØÆ³¡¢Å¹Ä¹¤È¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢¶µ°é»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¡¢ºÎÍÑ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤«¤±¤ë¾ðÇ®¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¶¦Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æþ¼Ò¤«¤éÌó9Ç¯¤Ç»ØÆ³¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Áý±Ê¤µ¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¶È³¦¤ò»Ö¤·¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤È´ØÏ¢¤Î¤Ê¤¤»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¡ÖÁ°¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ë¤ªµÒ¤È¤·¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î±ü¿¼¤µ¤ä¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤¬ºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¿¤À¡¢½é¿´¼Ô¤À¤·¡¢Æ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢µá¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÌô±¡±ØÁ°Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÅ¹Ä¹¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯ÀÜµÒ¤äÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë°û¤ó¤À¥¢¥á¥ê¥«¡¼¥Î¤¬¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë½é¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÅ¹Ä¹¶ÈÌ³¤Ê¤É¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉô²¼¤Ë¤É¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤«¡×¡£¤½¤¦¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¸½ºß¤Î¶µ°é¤ä»ØÆ³¤Î»Å»ö¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
Îã¤¨¤Ð¡¢»ØÆ³¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤Þ¤¿Íè¤ë¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÄº¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡Ö»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ªÅ¹¤Ç¥Ð¥ê¥¹¥¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¸ÀÍÕ¤ä¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÄÌ¤·¤¿²ñÏÃ¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬ÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤â¹¥¤¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢´èÄ¥¤ë¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¶È³¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¤¤ì¤ë¤À¤±¤¬»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢²¿¤è¤ê¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¾ðÇ®¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤³¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤´¤È¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¤è¤êÃÎ¸«¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¹¥¤¤Ç¡¢²¿»ö¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤ÇÄ©Àï¤ò³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤«¤ËÂçÀÚ¤Ê¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤Ï¡Ö¹¥¤¡×¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌÂ¤¤¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£ÀÕÇ¤¤äº¤Æñ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¡¢½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¹¥¤¡×¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ä¡¢º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÅØÎÏ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ä¡¢¤½¤ì¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤È¤³¤È¤óÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡ª¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
