アメリカのトランプ大統領は22日、ロシアのプーチン大統領との首脳会談を中止したことを明らかにしました。新たにロシアへの経済制裁を発表するなど圧力強化に踏み切りました。

トランプ大統領は22日、「プーチン大統領との会談は中止した。適切でないと判断した。目指すべき場所に到達できるとは思えなかった」と述べ、プーチン大統領と合意していたハンガリーでの首脳会談について、中止したことを明らかにしました。

プーチン氏に対し「話すたびに良い会話ができるのに、結局、何も進展しない」と不満を示しました。

こうした中、トランプ政権は22日、ロシアの石油最大手「ロスネフチ」などを経済制裁の対象に加えたと発表しました。

アメリカ国内の資産が凍結され取引ができなくなることで、ロシアが戦争を継続するために必要なエネルギー収入を絶つ狙いがあります。

トランプ氏は制裁について「今がその時だと感じた」と強調し、制裁により「プーチン氏が理性的になることを望んでいる」と期待感を示しました。

トランプ政権はこれまで、ロシアを和平交渉のテーブルにつかせるため、ロシアへの制裁を控えていましたが、圧力強化に舵を切った形です。