＜速報＞最強ジャパン出陣！ 山下美夢有＆竹田麗央がバーディで先制点
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 初日◇23日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞女子の国別対抗戦が開幕した。予選プールBのチームジャパンは、山下美夢有＆竹田麗央ペアが全体第1組の午前9時15分にティオフを迎えた。
オープニングマッチは山下＆竹田VS世界選抜のリディア・コ（ニュージーランド）＆チャーリー・ハル（イングランド）。その1ホール目、山下と竹田はともにグリーンを捉え、山下はパー、竹田はバーディパットをねじ込み、日本が幸先良く先制した。全体第2組では日本の古江彩佳＆西郷真央が世界選抜のブルック・ヘンダーソン（カナダ）＆シュ・ウェイリン（台湾）と対戦する。予選グループ3試合はフォアボール方式（ペアがそれぞれのボールでプレーし、少ない方のスコアで競う）。プールAとプールB、それぞれ上位2カ国が決勝トーナメントに進出する。
