¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç60Ëü¿Í¸ÛÍÑÂåÂØ·×²è¡¡¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¢ÇÛÁ÷¤Ç´ã¶À·¿Ã¼Ëö³èÍÑ
¡¡¡Ú¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥³¥à¤Ï22Æü¡¢ÇÛÁ÷°÷¤¬ÇÛÁ÷Àè¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢ÇÛÁ÷¾ÚÌÀ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë´ã¶À·¿Ã¼Ëö¤òËÌÊÆ¤ÇÍèÇ¯¡¢ËÜ³ÊÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ò³èÍÑ¤·ÇÛÁ÷¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï21Æü¡¢¾¦ÉÊ¤Î»ÅÊ¬¤±¤äºÊñ¡¢È¯Á÷¤Ê¤É¤òÃ´¤¦¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤Î³ÈÂç¤Ç2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë60Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¿·µ¬¸ÛÍÑ¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë·×²è¤¬¤¢¤ë¤ÈÊóÆ»¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó´´Éô¤Ï22Æü¤Ë³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¿Í´Ö¤ÎÂåÂØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Êä´°¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡´ã¶À·¿Ã¼Ëö¤ÏÇÛÁ÷¼Ö¤ò»ß¤á¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ëµ¯Æ°¤·¡¢ÆÏ¤±Àè¤ÎÆÃÄê¤«¤éÊâ¹Ô·ÐÏ©¤Î°ÆÆâ¡¢ÇÛÁ÷´°Î»¤ÎµÏ¿¤Þ¤Ç¤ò»Ù±ç¤·¡¢¸íÇÛÁ÷¤Ê¤É¤òËÉ¤°¡£²ÙÊª»ÅÊ¬¤±ÍÑ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤Îºî¶ÈÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎÊÆ¹ñÆâ¤Î½¾¶È°÷¤Ï¸½¾õ¤ÇÌó120Ëü¿Í¡£33Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇä¤ê¾å¤²¤ò2ÇÜ¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç60Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¿·¤¿¤Ë¸Û¤ï¤º¤ËºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥Þ¥¾¥óÂ¦¤Ï¡Ö°ìÉô¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£