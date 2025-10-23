ＡＫＢ４８の奥本カイリ（１８）が、特技のギターと歌で存在感を高めている。１９期研究生として加入から約１年半ながら、憧れの元ＮＭＢ４８でシンガー・ソングライターの山本彩（３２）ともコラボするなど才能を発揮。グループにも貢献していく思いを語った。

山本との夢のコラボ。ギターの弾き語りで「３６５日の紙飛行機」を歌い、「すごい緊張した。尊敬、憧れている先輩を目の前にして一回も目を合わせられなかった。山本さんから目を合わせてくださっているにもかかわらずずっと空中を見つめてしまってすごく悔しい」と振り返った。

ＡＫＢ４８グループの大先輩で「テレビの中で見ていた人」と言うが、好きなギターを特技として発信し続けたことで実現。「山本さんは私の目標でもある。山本さんのような人間になりたいと思っていた」とシンガー・ソングライターの夢へ改めて気持ちも高まった。

全国ツアーの愛知公演では「かいり＆まるちゃんｓｈｏｗ」というコーナーを２０期研究生の丸山ひなた（１７）とともに任され、アドリブでラップなどを披露して笑顔を届けた。「楽しませたい気持ちでしたけど大スベリだった。混ぜたら危険なペアでした」と苦笑い。周囲から「天然」と言われる２人のリベンジも今後あるかもしれない。

高校を卒業したタイミングで選択肢にあった大学進学をせず芸能活動に専念。「人生の分岐点だった。悩んだけど、自分はＡＫＢ４８に対して本気で向き合いたいと思った。ＡＫＢ４８にだけ時間を注ぐことができるのは幸せなこと。後悔はしていない」。退路を断つ覚悟で劇場公演への出演回数を増やし、苦手なダンスも克服するなど着実にステップアップしていく。

◇奥本カイリ（おくもと・かいり）２００７年１月２７日生まれ。東京都出身。２４年３月にＡＫＢ４８の１９期生としてお披露目。元ＡＫＢ４８で俳優・川栄李奈のドラマでの演技を見て憧れ、グループのオーディションに応募した。「カイリ」は本名で海上における距離の単位の「海里」が由来。身長１５５・５センチ。血液型Ｏ。