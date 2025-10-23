「ATH-ADX7000」

オーディオテクニカは、独自に定義した“真の開放型”「トゥルーオープンエアーオーディオ(TOA)」を具現化したという開放型ヘッドフォンのフラッグシップモデル「ATH-ADX7000」を、10月31日に発売する。価格はオープンで、直販価格は558,800円。

「AT-HPC3」

あわせて、同社製ヘッドフォン専用のハードケース「AT-HPC3」も発売する。こちらも価格はオープン。

TOAは、空気の流れをコントロールし、より自然な振動板の動きによって原音を忠実に再生する「開放型の極限を突き詰めたヘッドフォンの新たな形」とのこと。「ヘッドフォンで発した音を耳元に閉じ込めるのではなく、空気に乗せて空間へと広げることで、まるで風に乗って届く虫の音のように、音が身体に心地よく溶け込んでいく」という。

ADXシリーズ

また、ATH-ADX7000の登場により、発売済みの「ATH-ADX5000」「ATH-ADX3000」と合わせた“ADXシリーズ”が完成。リスニングスタイルに合わせて3モデルから選択できる。

このADXシリーズは、日本国内で設計・製造されており、なかでもATH-ADX7000はシリーズの頂点に位置するモデルとして、各工程に職人の手が宿り、アナログ的な精度と技術が息づいたモデルだという。

ドライバーには、新開発の「HXDT(High-Concentricity X Dynamic Transducer)」を採用。設計から製造、組み込みまでを自社で一貫して行なうことで製造精度を高め、信号の正確な伝達と音の高い再現性を実現した。

またアルミニウムビレットを精密切削加工した“バッフル一体型”58mm径ドライバー、音の純度を高める「無方向性電磁鋼板」磁気回路、強力な駆動力を生み出す専用設計の空芯ボイスコイルなども採用。アルミニウムのバッフルにはシリアル番号がレーザー刻印される。

独自開発のコアマウントテクノロジー(PAT.P)により、バッフルダンパーとイヤパッドの位置関係を最適化し、耳からハウジングまでの音響空間を2分の1に仕切るポジションにボイスコイルを配置する構造も採用することで、自然で広がりのある音場と抜けの良いサウンドを実現したとのこと。

専用設計の空芯ボイスコイルを、ADXシリーズでは初採用した。これにより490Ωのハイインピーダンス化を実現し、より強力な電磁駆動力を確保。「繊細なニュアンスから力強い表現まで、音楽の深みを余すことなく描き出す」という。

ハウジングには、日本の職人によるプレス加工で成形した軽量なハニカム構造のアルミニウムを採用。「この匠の技が、ドライバーの駆動力と振動板のリニアリティを最大限に引き出し、音の立ち上がりと表現力を高める」とのこと。

フレームとアームには、薄く制振性と剛性に優れたマグネシウムを、スライダーには磨き上げたチタニウムを使うことで、構造の安定性と耐久性を向上させた。

イヤーパッドは2種類付属

イヤーパッドは、妙中パイル織物製の超高級ベルベット素材を使ったイヤーパッドと、アルカンターラ製イヤーパッドの2種類が付属。妙中パイル織物製イヤパッドは、柔らかく優しい肌触りと優れた通気性で、長時間のリスニングでも快適さを保ちながら、音のディテールを忠実に再現する。

アルカンターラ製イヤーパッドは、しっとりとした高級人工皮革の質感と耐久性を兼ね備え、日常使用も美しさと快適性を損なわずに楽しめるとのこと。アルカンターラ製イヤーパッド装着時は、重さ270gの軽量性も兼ね備える。

ケーブルはナイロン巻きシースの着脱式バランスケーブル、アンバランスケーブルが付属する。コネクターは安定した信号伝送と確実な接続性を追求したA2DCコネクター。

公式オンラインストア限定で発売記念キャンペーンも実施する。10月23日10時～11月7日23時59分の期間中に、オーディオテクニカ公式オンラインストアでATH-ADX7000を予約・購入すると、オーディオテクニカオリジナル「クロス」がもれなくプレゼントされる。

このクロスは、髪の毛の266分の1という超極細繊維が使われたもので、汚れをしっかりかき出し、手垢による黒ずみなどもきれいに落とせるというもの。「大切なオーディオ製品のお手入れにぜひご活用ください」としている。

またATH-ADX7000は、11月1日に行なわれる「秋のヘッドフォン祭 2025」のオーディオテクニカブースで展示・試聴が可能。ブースは5F・部屋番号503A。

同日発売のハードケース・AT-HPC3は、複数の高級ヘッドフォンを使い分けるオーディオファンのために誕生したというアイテム。ヘッドフォンをスマートに収納できるスクエアデザインで、底面にはフット構造も採用。

内部には自在にフィットさせられるプレカットスポンジを採用。ヘッドフォンの管理に便利なネームタグも付属する。