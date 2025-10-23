JAXA＝宇宙航空研究開発機構は2025年10月20日付で、温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶきGW（GOSAT-GW）」初期機能確認運用期間を終了し、定常運用へ移行したことを発表しました。

観測データの校正検証を経て定常観測運用へ

【▲ 温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶきGW（GOSAT-GW）」のCGイメージ（Credit: JAXA）】

「いぶきGW」は、水循環に関する観測を行う「高性能マイクロ波放射計3（AMSR3）」と、温室効果ガスを観測する「温室効果ガス観測センサ3型（TANSO-3）」を搭載した地球観測衛星です。

JAXAによると、2012年打ち上げの水循環変動観測衛星「しずく（GCOM-W）」、2009年打ち上げの温室効果ガス観測技術衛星「いぶき（GOSAT）」、2018年打ち上げの温室効果ガス観測技術衛星2号「いぶき2号（GOSAT-2）」（いずれも運用中）による、水循環変動観測ミッションと温室効果ガス観測ミッションを、「いぶきGW」のミッションは発展的に継続するものとなります。

「H-IIA」ロケットの最終号機となった50号機に搭載されて日本時間2025年6月29日に打ち上げられた「いぶきGW」は、同年7月20日に運用軌道に投入。同年8月11日からは初期機能確認運用期間が始まり、AMSR3およびTANSO-3による観測が行われてきました。

今後はAMSR3とTANSO-3で取得した観測データの校正検証を実施する初期校正検証運用が行われた後に、定常観測運用と観測データの提供を開始する予定だということです。

定常観測運用開始後の「いぶきGW」は、社会に対する気候変動の影響と気候に影響する人類の活動の双方をモニタリングする地球観測衛星として、今の時代に重要な情報を宇宙から取得し続けることになります。

関連画像・映像

【▲ 「いぶきGW」を搭載して打ち上げられた「H-IIA」ロケット50号機（Credit: JAXA）】

【▲ 「いぶきGW」の「高性能マイクロ波放射計3（AMSR3）」で2025年8月15日〜17日に取得したデータを使って作成された全球観測画像。雲・降水域は明るい緑色で強調表示されている（Credit: JAXA）】

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部