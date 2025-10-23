AKB48、コラボ弁当に大喜び 山内瑞葵はミート矢澤のお弁当差し入れを約束「払わさせてください」
アイドルグループ・AKB48の山内瑞葵、下尾みう、花田藍衣、長友彩海、永野芹佳、橋本陽菜が23日、大丸東京店で行われた『AKB48 収穫祭』の発表会に参加した。
【写真】可愛い⋯美味しそうにコラボ弁当を頬張る山内瑞葵
昨年の『AKB48 秋祭り』に引き続き開催する今年の『AKB48 収穫祭』は、AKB48結成20周年を記念して現役の所属メンバー43人全員とのコラボが実現。各メンバーが自信をもってオススメする秋限定グルメやコラボメニューなどがある。山内はミート矢澤、下尾はカンナムキンパNEO、花田はつきじ鈴富、長友は牛タン かねざき、永野はパパブブレ、橋本は洋食や 三代目たいめいけんとコラボした。
メンバーは、それぞれのコラボした店舗のユニフォームを着用して登場。それぞれの商品の魅力を熱く語っていた。代表して自身のコラボ商品「AKB48 瑞葵 Meat Harmony 〜推しカラーEdition〜」を試食した山内は「ミート矢澤さんのお肉は最強です！ぜひ食べてみてください！」と笑顔を見せていた。
自身の名前を商品名に入れた理由を問われると、山内は「自分の名前も知ってもらえるかなと思って推させてもらいました」と照れ笑い。そして、自身が座長を務めた舞台でメンバーにミート矢澤のお弁当を差し入れしたエピソードを披露。12月には武道館での20周年記念ライブも控える。その際もメンバーやスタッフに差し入れするのか質問されると「払わさせてください…」と金額に怯えながらも約束していた。
会期は28日まで。また、大丸東京店11階催事場では『AKB48 大衣装展-時代を彩った装跡-』も開催中となっている。
