塩水糖は大幅続伸し２０年ぶり高値、２６年３月期最終利益は一転過去最高の見通し

塩水港精糖<2112.T>は大幅続伸し、２００５年以来となる２０年ぶりの高値をつけた。２２日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想の修正を発表した。売上高予想をこれまでの３１９億円から３２２億円（前期比１．０％減）、営業利益予想を２１億円から２５億円（同１３．２％減）、最終利益予想を１６億円から２４億円（同１２．４％増）に引き上げた。最終利益は減益予想から一転して過去最高益を見込んでおり、好感した買いが流入している。



主力の砂糖事業は家庭用製品が低調だった一方、業務用製品における観光需要が好調に推移。猛暑により飲料ユーザー向けなどへの販売も順調だったほか、適正価格による仕入れ・販売にも努めたことで一定の利益が確保できる見通しになった。加えて、保有する投資有価証券を一部売却し、特別利益６億５００万円を計上した。



出所：MINKABU PRESS