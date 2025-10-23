ＦＲＯＮＴＥＯ<2158.T>が４日続伸している。同社はきょう午前９時ごろ、明治ホールディングス<2269.T>傘下のＭｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマと人工知能（ＡＩ）技術を活用したドラッグリポジショニングに関するプロジェクトを開始したと発表。これが材料視されているようだ。



ドラッグリポジショニングとは、既存・開発中の医薬品・創薬モダリティを活用し、当初想定していた疾患とは異なる疾患に転用すること。このプロジェクトではフロンテオの仮説生成に特化したＡＩ創薬支援サービス「Ｄｒｕｇ Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ ＡＩ Ｆａｃｔｏｒｙ」と、Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマが蓄積してきた医薬品研究開発の知見を掛け合わせ、既存薬における新たな価値の創出を加速するとしている。



