アドソル日進<3837.T>はマドを開けて上放れし続騰。２０２１年２月以来、約４年８カ月ぶりの高値圏に浮上した。２２日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想の上方修正を発表した。売上高予想をこれまでの１６４億円から１７１億円（前期比１０．６％増）、営業利益予想を１９億円から２１億円（同２２．８％増）に引き上げた。あわせて期末配当予想をこれまでから４円増配の２３円に引き上げると開示。４月１日付の株式分割後の基準で実質５円５０銭の増配となる。年間配当予想は４１円（前期比で実質１１円増配）となった。好業績と株主還元姿勢を評価する買いが集中している。



第２四半期累計（４～９月）業績が従来計画を上振れて着地。第３四半期以降も幅広い分野でＤＸ・デジタル化への対応が継続する見通しであるうえ、複数の顧客による新たなＩＴ投資が予定されている。利益面に関しては期初から予定していた戦略投資のほか、来期以降の成長を見据えた人材投資を重点的に実施することも織り込んだ。



出所：MINKABU PRESS