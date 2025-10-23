イギリス映画『Sebastian（原題）』が、『SEBASTIAN セバスチャン』の邦題で2026年1月9日よりシネマート新宿、シアター・イメージフォーラム、テアトル梅田ほかで公開されることが決定した。

参考：ベルギー映画『ナイトコール』本編冒頭映像公開 スリリングな逃走劇の“始まり”が

2024年サンダンス映画祭で上映された本作は、セックスワーカーたちの新しい価値観にフォーカスし、小説家とセックスワークの狭間で揺れる青年の姿を描いた人間ドラマ。

監督を務めたのは、フィンランド出身の新人監督ミッコ・マケラ。今回の題材を選んだ理由として、マケラ監督は「2010年頃からロンドンではセックスワークに従事する若者たちが、主体的にその職業についていることを知った。生活苦や能力の問題で仕事を選んでいる訳ではない。そこが同じカテゴリーの他の作品と違う新しい視点なんだ」と語っている。

ロンドンに住み、将来を嘱望されている若い作家志望のマックス（ルーアリ・モルカ）。彼はデビュー作となる長編小説をリアルなものとするために「セバスチャン」という名前で男性相手のセックスワークの世界に足を踏み入れる。職業を通して体験する未知の世界。様々なクライアントと接していくうちに、マックスとセバスチャンの境界線を次第に見失っていく。

マックスを演じるのは、スコットランドとイタリアをルーツに持つルーアリ・モルカ。マーベルのドラマシリーズ『Vision Quest（原題）』の主要キャストにも抜擢されている。

あわせて公開された予告編では、主人公の夢と現実がロンドンの街で漂流するさまが描かれている。なお予告編は、アメリカのキノローバー社がべースを制作し、東京藝術大学院インターンシップの学生が仕上げを担当した。

また、マックスの美しい表情が捉えられたポスタービジュアルも公開された。（文＝リアルサウンド編集部）